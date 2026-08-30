El Córdoba CF se cita con el Real Madrid en el estreno del Mundial de Clubes juvenil

Córdoba volverá a ser durante diez días uno de los escaparates del fútbol juvenil internacional. La provincia acogerá por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes Trofeo Al-Ándalus, una cita que reunirá a doce equipos de siete países y que tendrá al Córdoba CF como uno de sus protagonistas. El conjunto blanquiverde abrirá el torneo el próximo 31 de agosto frente al Real Madrid, a las 21.30 horas, en El Arcángel, en un estreno de máxima exigencia ante una de las grandes canteras del fútbol mundial: el Real Madrid

El Real Madrid, primer obstáculo

El Córdoba CF quedó encuadrado en el Grupo 2, junto al Real Madrid, el Atlético Paranaense y el Wolverhampton Wanderers. El debut frente al conjunto madridista será además el encargado de inaugurar oficialmente el torneo en el estadio cordobesista.

La cita está prevista para las 21.30 horas del 31 de agosto en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, escenario que también acogerá la final del campeonato el 9 de septiembre. Un estreno de máxima exigencia para un Córdoba CF que tendrá delante a una de las canteras más reconocidas del fútbol mundial.

El resto de la fase de grupos se desarrollará hasta el 3 de septiembre en distintos puntos de la provincia, antes de que los ocho equipos clasificados afronten los cuartos de final el día 5. Las semifinales están programadas para el 7 de septiembre y la final cerrará el torneo dos días después.

Lance de uno de los entrenamientos del Córdoba CF juvenil. / AJ González / COR

Doce equipos y siete países

El Mundial de Clubes juvenil volverá a reunir una amplia representación internacional. Doce equipos procedentes de siete países competirán por el título en una edición que alcanza las 17 celebraciones desde que el torneo echara a andar en 2005.

España contará con cinco representantes: Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Málaga y Córdoba CF. La ausencia más destacada será la del Barcelona, vigente campeón después de imponerse el pasado año en la final disputada en El Arcángel.

El cartel internacional lo completan los brasileños Atlético Paranaense y Sao Paulo, el Sporting de Portugal, el argentino Racing Club de Avellaneda, el inglés Wolverhampton Wanderers, el alemán Bayer Leverkusen y el croata Dinamo de Zagreb.

Una nómina que convierte el torneo en una oportunidad para que los jóvenes futbolistas blanquiverdes se midan a algunas de las academias más importantes del panorama internacional.

Un grupo de máxima exigencia

El sorteo ha dejado al Córdoba CF en un grupo en el que tendrá que enfrentarse a tres estilos diferentes. El Real Madrid será su primer rival, mientras que el Atlético Paranaense y el Wolverhampton completarán la primera fase.

El objetivo será terminar entre los dos primeros del grupo para avanzar directamente a los cuartos de final. A partir de ahí, cada partido tendrá carácter eliminatorio hasta conocer al campeón.

En el Grupo 1 quedaron encuadrados Racing Club de Avellaneda, Real Betis, Bayer Leverkusen y Real Sociedad. El Grupo 3, por su parte, estará formado por Sao Paulo, Málaga, Sporting de Portugal y Dinamo de Zagreb.

El Córdoba CF juvenil escucha con atención el entrenamiento que van a realizar. / AJ González / COR

El fútbol juvenil se reparte por la provincia

El torneo volverá a tener un marcado carácter provincial. Aunque el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel será el escenario del partido inaugural y de la final, buena parte de los encuentros se disputarán fuera de la capital.

Pozoblanco, Cabra, Puente Genil, Palma del Río, Montilla y Lucena acogerán diferentes encuentros durante las distintas fases del campeonato, permitiendo que el fútbol de cantera internacional llegue a varios puntos de la provincia.

La organización también ha previsto que los participantes utilicen durante su estancia en Córdoba distintos campos municipales para completar sus entrenamientos. Asomadilla, Margaritas, Vista Alegre y El Naranjo serán algunas de las instalaciones que servirán como centros de trabajo para los equipos.

Una nueva oportunidad para la cantera blanquiverde

La presencia del Córdoba CF supone también una oportunidad para que los jóvenes futbolistas de la cantera puedan disputar un torneo con gran reputación sin salir de casa. El conjunto blanquiverde repetirá como representante de la provincia después de su participación en la pasada edición.

El reto será mayúsculo desde el primer día. El Real Madrid espera en El Arcángel, el Paranaense y el Wolverhampton aguardan después y, si el Córdoba CF consigue superar la fase de grupos, el camino hacia la final le enfrentará a otros de los grandes nombres que forman parte de este particular Mundial de Clubes juvenil.

Con esto, Córdoba volverá así a convertirse durante diez días en punto de encuentro para el talento joven internacional. Y el equipo blanquiverde tendrá la oportunidad de medir el nivel de su cantera ante algunos de los mejores clubes del mundo.