Pacheta, técnico del Granada: “El Córdoba CF es una avalancha, hace mucho daño y genera mucho lío”

Como poco menos que una «avalancha». Así califican al Córdoba CF, entre otros muchos términos similares, cuando se cuestiona al combinado nazarí sobre lo que espera de cara al cruce autonómico que este domingo tendrá lugar en el césped de El Arcángel (21.30 horas). Lo hace en palabras de su propio técnico, José Rojo Martín «Pacheta», quien no duda al definir al bloque dirigido por Iván Ania como uno de los más atrevidos, e incluso «osados», de toda la categoría de plata: «El Córdoba CF es una avalancha. Es valentía, una osadía en el juego que a mí me gusta verla… Además, con equilibrio. Hace mucho daño y genera mucho lío. En momentos, te interlínea hasta siete futbolistas. Hay pocos equipos que puedan hacerlo, ellos lo hacen con asiduidad», analizó el preparador rojiblanco este sábado.

«El Córdoba CF nos va a someter»

Eso sí, desde latitudes granadinas también van a por lo suyo. Y es que de sacar un valioso punto ante el Oviedo en el Carlos Tartiere e imponerse con cierta suficiencia al poderoso Mallorca, todavía sin encajar una diana, llegan los pupilos del burgalés, a los que a lo largo de la semana les han tratado de instruir con un mensaje claro: «estamos preparadas para hacerles daño», en lo relativo a la propuesta del combinado blanquiverde.

«El Córdoba CF es un equipo bonito de ver. Cada vez que podemos, le vemos. Es un equipo que somete al rival, a nosotros también, seguro. Tenemos que estar preparados para eso. Va a ser bonito de ver. Vamos allí a intentar ganar, a por ellos, es nuestro objetivo. Tenemos que salir muy concentrados, con muchas ayudas y mucho trabajo», insistió.

Aunque será una tarea con algún condicionante. De hecho, Pacheta confiesa que llegan con cierto sector de la plantilla actualmente entre algodones: «Pau Casadesús no llega. Tenemos gente con molestias, creemos que alguno no va a llegar. Tenemos que esperar», admitió.

Pacheta e Iván Ania se saludan antes del Córdoba CF-Granada del pasado curso en El Arcángel. / Manuel Murillo

Llamado a la humildad

También aprovecharon los granadinistas para hacer un pequeño llamado a la tranquilidad en mitad de su buen arranque de Liga, lógicamente recelosos tanto del empuje de El Arcángel, del propio conjunto cordobés, así como de la idiosincrasia propia de LaLiga Hypermotion. «Tengo un ambiente de entrenamiento como en pocos sitios hemos conseguido esto. Olemos bien desde pretemporada. Ganar al Córdoba CF es el primer objetivo. Los objetivos a largo plazo llegan, el primero es pasar por los 50 puntos. Desde ahí, en adelante. En cuanto sacas la cabeza y te crees lo que no eres, te atizan. Cuidado con no ser lo suficientemente humildes y prácticos», zanjó.