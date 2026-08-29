El Córdoba CF quiere darle color a su arranque: derbi de altura ante el Granada en El Arcángel

Los puntos valen lo mismo ahora, en diciembre o en junio. Esa es una de las máximas que, a buen seguro, se vienen reiterando por los 22 vestuarios que componen este curso LaLiga Hypermotion. Aquello de que no debe haber espacio para la relajación, que no se deben escatimar esfuerzos -aunque todavía quede reciente la pretemporada-… o, simplemente, que toca elevar la intensidad porque uno no sabrá lo que se va a encontrar enfrente. Así funciona esto: llegado el mes de agosto de cada año, con el inicio de Liga, las cubetas de aguarrás vuelan hacia los lienzos.

Ahora mismo todo está en blanco, o casi, así que toca empezar a tirar trazos.

Y en esas anda también el Córdoba CF de Iván Ania, que, en estos comienzos de 2026-2027 por la categoría de plata, todavía anda decidiendo con qué mano va a sujetar el pincel. Tampoco sabe aún si será un retrato o un bodegón, pero lo que tiene claro es que lo que salga de aquí a nueve meses vista debe acabar, como poco, para museo.

Ciertamente, un importante paso a la hora de sentar sus bases dieron los blanquiverdes semana atrás con su convincente triunfo ante el Girona, por lo que este domingo ante el Granada en El Arcángel (21.30 horas), en la segunda cita consecutiva en el hogar y en el primer derbi de la nueva temporada, el objetivo no es otro que seguir dando brochazos.

Dos bloques al alza

La idea es ir poco a poco homologando sensaciones. Frente al Burgos, sea dicho, lejos estuvieron de ser las más convincentes. Poca eficacia en las áreas, cierta sensación de indefensión e incluso un punto de ansiedad… Semana atrás ante los gerundenses, sin embargo, la historia fue otra: pegada -sobre todo en la primera mitad-, personalidad, solidez y argumentos para no solo superar, sino doblegar, a un candidato a todo.

Un triunfo que ahora debe marcar la línea de acción para los pupilos de Ania, que de cara al cruce con el combinado nazarí planean elevar la cuenta hacia los seis puntos, con los que se encaramarían, aunque de forma anecdótica, a una zona de privilegio plagada de sorpresas en estos primeros compases de campeonato por el segundo escalón del fútbol nacional.

Iván Ania y su cuerpo técnico siguen el trabajo de sus futbolistas en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. González

Quizás una de ellas no sea el propio Granada, actual cuarto clasificado -antes del desarrollo de la jornada- y que este mismo verano ha decidido redoblar la apuesta para que no se repita el susto de la pasada campaña, en la que por momentos se vio jugando con la zona baja. Otro aire presenta actualmente el equipo de José Rojo Martín «Pacheta», que viene precisamente de batirse con dos recién descendidos, y con buen balance: un punto en Oviedo y tres frente al Mallorca en Los Cármenes, el pasado lunes.

Tampoco ha encajado todavía, lo que da cuenta de su nueva versión defensiva, por lo que todo apunta a que el duelo de este domingo en El Arcángel será el primer episodio ante un bloque medio-bajo.

Eso sí, desde latitudes nazaríes también han avanzado que no contarán con todas sus armas disponibles. José Arnaiz, quizá su pieza más desequilibrante, es la principal incógnita, después de cerrar el pasado cruce con los baleares entre algodones. Similar es el caso de Sergio López, otro tocado, mientras que tanto Pau Casadesús (lesión muscular) como Rayan Zinebi (disputando los Juegos del Mediterráneo con la sub-20 de Marruecos) no podrán ser partícipes del cruce autonómico.

Sin Víctor… ¿y con Budesca?

Y por todo ello, sabe Ania que deberá atinar con el plan. El hándicap, no obstante, igualmente lo encontrará en la enfermería. Apenas dos semanas marchan de competición y ya tiene el ex del Algeciras una auténtica colección de lesionados en el taller. El último en añadirse fue Víctor Sánchez (aquejado del aductor), su ariete de cabecera en las dos últimas jornadas y ahora el encargado de reabrir el casting en punta.

La ausencia del sevillano, de hecho, es el eje de casi todos los cambios que se esperan para el encuentro. Diego Percan parece la segunda opción en la lista de alternativas, por lo que podría asumir el puesto.

También eleva las dudas el propio Dani Budesca, ya con una semana de trabajo completa y un amistoso en las piernas, y al que tampoco sería descabellado ver irrumpir en el once ante los granadinos.

Más allá, todo parece dado para la continuidad. Iker Álvarez seguirá bajo palos; Tasende, en el lateral zurdo; la dupla Rubén Alves-Álex Martín, en el eje; el trivote Eder-Isma Ruiz-Diarra, en la sala de máquinas; y tanto Diego Bri como Christian Carracedo, a cargo de los costados para el segundo episodio de la temporada, en el que el Córdoba CF quiere darle color a su arranque.

Dani Tasende y Egoitz Muñoz pugnan por un balón dividido en un entrenamiento de esta semana. / A.J. González