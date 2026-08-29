Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Granada: horario y dónde ver por televisión el primer derbi andaluz de LaLiga Hypermotion
Los de Iván Ania buscan su segundo triunfo en El Arcángel de forma consecutiva ante un cuadro nazarí que todavía no sabe lo que es encajar un gol esta temporada
El Córdoba CF se lanza a por la tercera estación de su itinerario 2026-2027 en Segunda División este domingo, en un duelo de rivalidad andaluza frente al Granada en El Arcángel (21.30 horas). Allí quieren aprovechar los de Iván Ania el impulso del pasado triunfo ante el Girona, también en casa, para apuntarse el primer derbi autonómico de la temporada y unir otros tres puntos a su casillero en este arranque de competición.
El partido, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion, podrá seguirse en directo y por televisión a través de las principales plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la competición. La retransmisión estará disponible en Movistar Plus+ y DAZN, dos de las opciones habituales para disfrutar del encuentro. Además, los aficionados también podrán acceder a la señal mediante diferentes operadores y plataformas asociadas, entre los que se encuentran Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. De este modo, existen varias alternativas para ver el partido de LaLiga Hypermotion en directo, dependiendo del operador y del servicio contratado.
Asimismo, el colectivo MásMóvil incluirá la señal en servicios como Yoigo, Euskaltel, R, y Virgin Telco, mientras que, en el apartado local, PTV Telecom mantendrá su emisión a través de la plataforma Zapi, que requiere suscripción.
Dos equipos al alza
En liza coincidirán dos bloques que llegan reforzados tras la pasada jornada. Ambos, curiosamente, tras imponerse a recién descendidos y candidatos al ascenso. Los blanquiverdes lograron firmar una convincente victoria frente al Girona, valedera para inaugurar su cuenta de puntos este curso tras el tropiezo inaugural ante el Burgos en El Plantío. Además, la imagen fue reconfortante: El Arcángel disfrutó, celebró y vio ganar a los suyos con suficiencia.
Por su parte, el conjunto nazarí viene casi de lo mismo. En el estreno logró sacar un valioso punto del Carlos Tartiere ante el Oviedo, otro recién llegado desde la élite, mientras que el pasado lunes fue ante el Mallorca en Los Cármenes (2-0) donde los de Pacheta lograron amarrar el primer triunfo del campeonato.
Se entiende, por tanto, que sendos bloques buscarán afianzar sus respectivas dinámicas este domingo, con motivo del primer derbi andaluz de la 2026-2027 y con un premio tan atractivo como mantener el buen ritmo al alcance.
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