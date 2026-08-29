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Córdoba CF-Granada: Dámaso Arcediano, árbitro del partido

El ciudadrealeño, con Alejandro Muñiz en el VAR, dirigirá el partido de la jornada tres de Liga en Segunda División para los blanquiverdes

Arcediano Monescillo muestra un objeto arrojado desde la grada de El Arcángel durante el Córdoba CF-Cádiz en el curso pasado.

Arcediano Monescillo muestra un objeto arrojado desde la grada de El Arcángel durante el Córdoba CF-Cádiz en el curso pasado. / Manuel Murillo

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María Canales

María Canales

Córdoba

El árbitro Dámaso Arcediano Monescillo ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el tercer encuentro de la temporada 2024-2025 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Granada en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.30 horas), con motivo de la jornada 3 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado ciudadrealeño, de 41 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 20 temporadas, cuatro bajo el extinto formato de Segunda División B y otras 16, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 394 partidos, con un registro de 2136 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,42 por partido- y 129 rojas -0,33-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 169 triunfos locales en el expediente, como contraste de 131 empates y 94 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Dámaso Arcediano arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras 26 ocasiones. con un balance de ocho victorias cordobesistas, siete empates y 11 derrotas.

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En el VAR estará el árbitro pontevedrés Alejandro Muñiz, de 35 años.

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