Morata ya es rival del Córdoba CF: el Leganés cierra la gran bomba del mercado

El Córdoba CF ya tiene confirmado a uno de los grandes nombres propios que tendrá enfrente esta temporada en LaLiga Hypermotion. Álvaro Morata es oficialmente nuevo jugador del Leganés, después de que el conjunto pepinero haya cerrado con el Como 1907 su cesión por una temporada, incluyendo una opción de compra al término de la misma.

El movimiento, que llevaba varios días tomando forma, queda así definitivamente sellado y convierte al internacional español en uno de los grandes focos de atención de la categoría de plata. El delantero madrileño, de 33 años, regresa al fútbol español y lo hace para vestir la camiseta de un conjunto pepinero que se cruza directamente en el camino de los de Iván Ania durante la presente 2026-2027.

El primer enfrentamiento entre ambos está fijado para el 18 de octubre, en Butarque, correspondiente a la décima jornada de Segunda División. La vuelta se producirá en El Arcángel, en la jornada 36, ya en el tramo final del campeonato.

Dos Champions, Ligas y Eurocopa

La llegada de Morata al Leganés supone también un nuevo capítulo en la trayectoria del delantero después de una última temporada con escaso protagonismo en el Como de Cesc Fábregas. En la Serie A 2025-2026 disputó 21 encuentros, ocho de ellos como titular, para un total de 707 minutos, sin conseguir marcar.

Su incorporación al conjunto italiano, eso sí, se produjo después de una carrera que le ha llevado por algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, Galatasaray y el propio cuadro comasco figuran en su recorrido profesional. Su carrera, al menos a nivel de título, vivió su mayor apogeo en el Estadio Santiago Bernabéu, lugar donde conquistó dos Champions League, en 2014 y 2017, además de dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

También levantó la Serie A en dos ocasiones con la Juventus y conquistó títulos nacionales y europeos durante sus etapas en Italia e Inglaterra.

Álvaro Morata besa la Eurocopa conquistada con España en 2024. / efe

Pero su gran éxito internacional llegó con la selección española. Morata fue el capitán de España en la Eurocopa 2024, conquistada por el combinado de Luis de la Fuente tras imponerse a Inglaterra en la final. También formó parte del equipo que alzó la Liga de Naciones 2023 y presume de ser el cuarto máximo anotador histórico de La Roja.

Un palmarés que ahora aterriza en la categoría de plata y que, por tanto, añade un atractivo más a un campeonato en el que, a partir de ahora, tanto el Córdoba CF como el resto de integrantes deberán prestar especial atención al nombre del laureado internacional español, quien ya es, a todos los efectos, el bombazo del verano.