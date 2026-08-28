Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, y el derbi con el Granada: "Si queremos cumplir el primer objetivo cuanto antes, pasa por ganar"

Mantener el rumbo en casa. Esa es la misión, o la demanda, que ha encomendado Iván Ania a los suyos en esta tercera semana de competición dentro de LaLiga Hypermotion. Todavía resuenan algunos ecos del valioso triunfo ante el Girona por El Arcángel (2-1), pero por el mismo sitio también asoma ya la siguiente prueba de la agenda: este domingo ante el Granada, de nuevo en el hogar (21.30 horas). Y ahí quiere el Córdoba CF, como avanza el asturiano, poner la segunda piedra -que se traduce en victoria- de su fortaleza esta temporada: «Si queremos cumplir el primer objetivo cuanto antes, pasa por ganar el domingo. El estadio, si no va a estar con lleno absoluto, va a haber muchísima gente. Siento esa ilusión que transmite la afición al equipo. Tenemos que conseguir que El Arcángel sea un fortín», indicó.

Un cuadro nazarí al alza

Porque estimuló, máxime tras el agridulce estreno en Burgos, el convincente más tres cosechado frente al poderoso cuadro gerundense semana atrás. Con un apunte: fue la primera vez en la etapa del ovetense por tierras califales en la que logra atar una victoria durante el debut casero. «Solemos ser dominadores. Muchas veces, cuando lo eres, sometes mucho al rival y lo hundes. Que estemos en bloque medio o bajo, casi siempre es porque el rival nos meta ahí, no voluntariamente. El otro día, cuando pudimos correr al contraataque, les hicimos daño. Habrá partidos en los que sometamos y, el día que el rival nos obligue a estar más bajos, tenemos que tener esa alternativa», analizó respecto a dicha cita.

Eso sí, lo que se presenta ahora es un Granada totalmente distinto a lo anterior. De hecho, incluso a la versión de hace un año… «Todavía no ha encajado. Un empate de mucho mérito en Oviedo y victoria justa con el Mallorca. Han cambiado muchos jugadores, es un perfil más bajo, menos contrastado, pero con más hambre. Es un equipo poderoso físicamente. Va a ser un partido muy disputado, entre dos equipos que han transmitido muy buena sensación en los dos primeros. Si queremos ser fuertes en casa, no podemos dejar escapar ningún punto», avanzó.

Adnane Ghailan protege el esférico durante un lance de un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. González

«Todos los equipos tenemos debilidades. Es un equipo presionante... Lo hemos visto en su sistema defensivo, que intentaremos penalizar. Ofensivamente tendremos que estar muy atentos a toda esa segunda jugada que pueda generar Chinaza... Es un equipo con variantes. Nos van a exigir estar a nuestro máximo nivel. Es menos combinativo que el Girona, más directo, juegan a cosas distintas», añadió.

Será una cita, además, en la que podría sumarse un nuevo debut a la lista: el de Dani Budesca, ya plenamente integrado al equipo. «La semana pasada llevaba solo un entrenamiento y todavía no le habíamos visto cómo se desempeña en nuestro modelo. Entendíamos que le venía bien, por sus características. Es un jugador que viene muy trabajado. Nos viene muy bien como equipo, como cuerpo técnico. Luego, en ataque, queremos darle nosotros nuestros matices. Está en disposición de poder participar y si pensamos que nos puede ayudar, lo haremos», indicó.

La enfermería y el mercado

El parte médico, por otro lado, no se moverá mucho. Repetirá ausencia el bloque de lesionados en esta fase de temporada, con la no disponibilidad de Jacobo Martí, Fomeyem, Adilson Mendes y El Jebari. La novedad, en este caso, será Víctor Sánchez, baja desde el pasado duelo ante el Girona a raíz de una lesión muscular en el aductor y que, según ratificó el club tras ampliar las pruebas al ariete, lo mantendrá en el dique seco durante un plazo aproximado de dos semanas. «En cuanto a bajas, Víctor Sánchez se incorpora a ellas. El resto, aunque nos queda un entrenamiento, van a estar todos disponibles salvo los de larga duración y Salim El Jebari», afirmó, admitiendo, a su vez, que la potencial incorporación del hispano-marroquí al esquema también se encuentra algo más cercana.

También repasó el estado del mercado de fichajes, un escenario que, desde su visión, no está afectado al trabajo de la plantilla: «Lo bueno sería que se hubiera cerrado el mercado el día que empieza la primera jornada, no que lo haga después de la tercera. Estamos centrados en lo nuestro, que es entrenar, preparar los partidos... Los jugadores, exactamente lo mismo. No noto en ellos ninguna inquietud distinta a la que podían tener antes o van a tener a futuro. Trabajamos con normalidad», apostilló.