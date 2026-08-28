Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF buscará ante el Granada igualar un hito que solo ha alcanzado una vez en los últimos 50 años
Los blanquiverdes irán a por una victoria que les permita ganar los dos primeros partidos de la Liga en El Arcángel, lo que desde 1976 solo han conseguido en Segunda en el 2009
El Córdoba CF afrontará este domingo, 30 de agosto un atractivo derbi andaluz frente al Granada CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.30 horas. El equipo de Iván Ania llega a la cita después de imponerse por 2-1 al Girona en su estreno como local, por lo que buscará enlazar dos victorias consecutivas ante su afición en el inicio de la Liga.
Conseguirlo tendría además un importante componente histórico. El Córdoba solo ha logrado una vez en los últimos 50 años ganar sus dos primeros partidos ligueros como local en Segunda División.
El precedente de la temporada 2009-10
La última vez que lo consiguió fue en la campaña 2009-10, hace 17 años. Aquel Córdoba comenzó su trayectoria en casa venciendo por 3-1 al Villarreal B y por 1-0 al Celta. La racha todavía se prolongó una jornada más con otro triunfo por 1-0 frente a Las Palmas, antes de que el Gimnàstic de Tarragona frenara la serie con un empate a uno. Los goles de aquellos encuentros llevaron las firmas de Pepe Díaz, autor de tres tantos, David Lopes y Agus.
Hay que remontarse a 1976-77 para encontrar otro caso
El anterior precedente obliga a retroceder hasta la temporada 1976-77. El Córdoba abrió entonces su calendario como local con una victoria por 3-0 ante el Rayo Vallecano, gracias a dos goles de Calero y uno de Lezcano.
A continuación volvió a ganar por idéntico marcador al Recreativo de Huelva, con tantos de Salas, Corcuera y Rivero. La dinámica no terminó ahí. El equipo encadenó después un 2-1 frente al Granada y un 2-0 contra el Valladolid, alcanzando cuatro triunfos consecutivos en El Arcángel. La serie terminó con un empate sin goles ante el Barcelona Atlético. Onega era uno de los integrantes de aquel equipo.
Un nuevo reto ante el Granada
El Córdoba tendrá ahora la oportunidad de repetir una secuencia muy poco habitual en su historia reciente en Segunda. Después de superar al Girona, el conjunto blanquiverde necesita derrotar al Granada para firmar dos victorias consecutivas en sus dos primeros compromisos ligueros en casa. Un triunfo permitiría además reforzar el buen arranque del equipo de Iván Ania y convertir el Nuevo Arcángel en uno de sus principales apoyos desde las primeras jornadas.
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- El Córdoba CF saca el pasaporte para reforzar su defensa
- Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
- El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
- La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
- El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento
- De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba