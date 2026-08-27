Xavi Sintes ya tiene equipo: Los nuevos destinos de los 17 jugadores que dejaron el Córdoba CF este verano

El Córdoba CF ha vivido durante el verano de 2026 una profunda transformación de su plantilla. La llegada de 15 fichajes para el nuevo proyecto de Iván Ania ha ido acompañada de 17 salidas, entre finales de contrato, cesiones que llegaron a su término, traspasos y otras operaciones.

A estas alturas del verano, todos los futbolistas que abandonaron El Arcángel tienen ya definido su futuro inmediato. Algunos continuarán en la Liga Hypermotion, otros han dado el salto a Primera División y cuatro seguirán sus carreras fuera de España. Incluso existe un caso diferente al resto, el de Sergi Guardiola, que decidió poner punto final a su trayectoria profesional.

Xavi Sintes, a Portugal

El último que ha encontrado acomodo ha sido el central Xavi Sintes. El balear se encontraba en Barcelona entrenando por su cuenta una vez desligado del Córdoba CF. Precisamente, uno de los agentes que han gestionado su fichaje por el club lusitano ha sido su excompañero en Córdoba Sergi Guardiola. El exatacante, que anunció su retirada a la conclusión de la pasada campaña, se dedica ahora a la representación de jugadores en la empresa JV Sports.

Jacobo, Obolskii, Marín, Fuentes y Vilarrasa siguen en Segunda

Uno de los primeros en resolver su futuro fue Jacobo González. Tras finalizar su contrato con el Córdoba, el atacante madrileño firmó con el Real Oviedo hasta junio de 2028, por lo que continuará en la Liga Hypermotion.

Jacobo, con la camiseta del Real Oviedo. / Real Oviedo

También seguirá en Segunda Nikolai Obolskii. El delantero ruso se comprometió con el Sabadell hasta 2028, donde tratará de recuperar el protagonismo que perdió durante su última campaña en El Arcángel.

A ellos se suma Carlos Marín, uno de los jugadores con mayor trayectoria reciente como blanquiverde. El guardameta puso fin a cinco temporadas en Córdoba para marcharse traspasado al Albacete, con el que se ha comprometido hasta 2028.

Adri Fuentes abandonó el Córdoba CF el pasado 30 de junio después de que el Mallorca ejecutara su cláusula de rescisión de tres millones de euros. El atacante madrileño afrontará así un nuevo reto tras su etapa como blanquiverde.

Uno de los últimos en cambiar de equipo ha sido Ignasi Vilarrasa. El lateral izquierdo, que llegó al Córdoba en 2025 después de su etapa en el Huesca, ha sido traspasado al Burgos CF.

Dani Requena, en Primera

Un paso adelante ha dado Dani Requena. Su cesión en Córdoba concluyó en junio y regresó al Villarreal, propietario de sus derechos. El club castellonense decidió posteriormente volver a ceder al centrocampista, esta vez al Levante, donde disputará la temporada 2026-27 en Primera División.

Portugal y Croacia, destinos para cuatro exblanquiverdes

Cuatro jugadores que pertenecieron a la plantilla cordobesista de la pasada campaña continuarán ahora sus carreras fuera de España. Juan María Alcedo, que finalizó su contrato con el Córdoba, ha firmado por el Torreense, conjunto del fútbol portugués.

Especialmente curiosa es la situación de Alberto del Moral y Dalisson de Almeida, que han terminado juntos en el Hajduk Split. Del Moral regresó al Real Oviedo al concluir su cesión, rescindió posteriormente su vinculación con el conjunto asturiano y firmó hasta 2028 con el histórico club croata. Dalisson, por su parte, continúa perteneciendo al Córdoba CF y jugará cedido durante la temporada 2026-27 en el Hajduk Split. A ellos tres se une el ya citado Xavi Sintes en Portugal.

Dalisson, a la izquierda, celebra un gol con el Hajduk Split. / Hadjuk Split

Goti y Trilli regresan a sus clubes

Dos futbolistas simplemente han vuelto a las entidades propietarias de sus derechos una vez concluidas sus respectivas cesiones. Mikel Goti regresó a la Real Sociedad de Primera después de su temporada en El Arcángel. El mismo camino siguió Trilli, que volvió al Real Valladolid después de terminar su cesión en el Córdoba. El lateral trata ahora de ganarse un sitio en el conjunto pucelano en la Liga Hypermotion.

Pedro Ortiz baja a Primera Federación

Pedro Ortiz encontró rápidamente nuevo equipo después de finalizar su contrato. El centrocampista balear se comprometió con el Ibiza, con el que jugará en Primera Federación. Su contrato es por dos temporadas con opción a una tercera.

También continuará su carrera lejos del Córdoba Matías Barboza. Tras rescindir su contrato con el club blanquiverde, el central malagueño fichó por el Juventud de Torremolinos de Primera Federación buscando mayor continuidad. Por su parte, Ntji Tounkara se ha incorporado mediante traspaso a la Ponferradina de Primera Federación después de regresar de su cesión en el Alcorcón.

George Andrews continuará en el Getafe B

Otro movimiento definitivo es el de George Andrews. El Córdoba traspasó al joven extremo al Getafe, donde formará parte de su filial. Andrews, que la pasada temporada jugó cedido en el CE Europa, tratará de continuar con su progresión en un Getafe B que competirá en Segunda Federación.

Diecisiete salidas para una plantilla completamente renovada

El Córdoba ha cambiado así una parte importante de la plantilla con la que terminó la temporada 2025-26. De los 17 futbolistas que salieron, algunos continuarán siendo rivales directos de los blanquiverdes, otros competirán en categorías diferentes y cuatro han emprendido nuevas experiencias en Portugal y Croacia.

Un amplio abanico de destinos que refleja la magnitud de la reconstrucción realizada en El Arcángel durante un verano en el que el Córdoba CF ha vuelto a modificar profundamente el grupo de futbolistas a disposición de Iván Ania.