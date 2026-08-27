El posible fichaje de impacto de un rival del Córdoba CF: Álvaro Morata apunta a reforzar al Leganés

El Córdoba CF podría encontrarse esta temporada en la Liga Hypermotion con uno de los delanteros españoles de mayor trayectoria de las últimas décadas. Álvaro Morata está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Leganés, en una operación acelerada durante los últimos días y adelantada por el periodista especializado Fabrizio Romano. Las negociaciones entre el conjunto madrileño y el Como, propietario de sus derechos, se encuentran avanzadas y la fórmula prevista es una cesión.

De concretarse el movimiento, el delantero madrileño regresaría al fútbol español y se convertiría en rival del Córdoba CF durante la campaña recién iniciada. En Butarque coincidiría además con Marvel, excentral blanquiverde.

La principal dificultad de la operación está en encajar la elevada ficha del futbolista dentro de los límites económicos de un club de Segunda División. El Como asumiría una parte importante de su salario para hacer viable la llegada, pendiente todavía del encaje definitivo y de la aprobación correspondiente de LaLiga.

Álvaro Morata, con la selección española. / Julio Muñoz

Una temporada sin goles en el Como

Morata afrontaría el regreso a España después de una temporada complicada en el Como. En la Serie A 2025-26 disputó 21 partidos, aunque solamente fue titular en ocho, acumulando un total de 707 minutos.

Su protagonismo quedó, por tanto, lejos del que había tenido en otras etapas de su carrera, una circunstancia que también explica su deseo de encontrar un nuevo destino en el que recuperar continuidad.

De medirse al Real Madrid a poder hacerlo con el Córdoba

La posible llegada de Morata al Leganés tendría un enorme impacto en la Liga Hypermotion por el currículum del delantero. A sus 33 años, ha vestido las camisetas de Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, Galatasaray y Como, además de haber sido durante muchos años una de las principales referencias ofensivas de la selección española.

Su desembarco en Butarque provocaría que un futbolista habituado a disputar Champions, grandes ligas europeas y torneos internacionales pudiera cruzarse ahora con el Córdoba CF en Segunda División.

Dos Champions y una Eurocopa

El palmarés de Morata permite dimensionar el calibre de un posible fichaje que sería extraordinario para la categoría. Con el Real Madrid conquistó, entre otros títulos, dos Champions League, las de 2014 y 2017, además de dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con la Juventus fue dos veces campeón de la Serie A y conquistó varias Copas de Italia, mientras que con el Chelsea ganó la FA Cup y la Europa League.

Su mayor éxito con la selección absoluta llegó en 2024, cuando levantó como capitán la Eurocopa tras la victoria de España sobre Inglaterra en la final. También había formado parte del equipo campeón de la Liga de Naciones de 2023. A esos títulos añade dos campeonatos continentales en categorías inferiores, el Europeo sub-19 de 2011 y el Europeo sub-21 de 2013.

El regreso a Madrid, clave

La voluntad del propio jugador puede resultar decisiva para que la operación salga adelante. Morata quiere regresar a Madrid por motivos personales y profesionales, y el Leganés aparece como la posibilidad que mejor encaja actualmente.

Si las negociaciones culminan, el conjunto de Butarque incorporará a un delantero con un currículum muy poco habitual en Segunda División y el Córdoba CF tendrá durante la temporada ante sí a un rival que ha sido campeón de Europa tanto con el Real Madrid como con la selección española.