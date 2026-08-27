Isma Ruiz encara su partido más especial con el Córdoba CF: el mediocentro se medirá al Granada CF, el equipo de su tierra

Isma Ruiz afronta su cuarta temporada en el Córdoba CF desde una posición muy diferente a la que tenía cuando aterrizó en El Arcángel. El centrocampista granadino ha pasado de ser uno de los jóvenes de la plantilla a convertirse en uno de sus referentes y, además, en uno de los capitanes elegidos por sus propios compañeros. Ahora afronta una campaña muy especial, pues se trata ya de un jugador cotizado al que siguen equipos de primer nivel de diferentes países.

Un partido especial ante el Granada

Este domingo jugará un partido muy especial, ya que se medirá al Granada CF, el equipo de su tierra y en el que se formó, pues allí incluso debutó como jugador profesional. «Será un partido especial. Soy de Granada, tengo allí a mi familia y a bastantes amigos y crecí futbolísticamente en su cantera», recordó.

Su etapa como nazarí le permitió además alcanzar el fútbol profesional y disputar encuentros en escenarios de primer nivel. «Llegué a debutar en Europa League, Copa del Rey y Primera División».

Los sentimientos, sin embargo, quedarán aparcados cuando empiece el encuentro. Isma Ruiz lo tiene claro: «Una vez que empiece el balón a rodar, yo siempre intento ganar. Después del partido le desearé toda la suerte del mundo al Granada».

Isma Ruiz, en el reciente partido contra el Burgos CF. / LOF

Su momento en el Córdoba CF

Sobre su momento en el Córdoba CF opina que "llegué aquí al Córdoba en un momento en el que, como aquel que dice, era un niño. Ahora es mi cuarta temporada en el club y me siento un futbolista más maduro», explicó el centrocampista, que considera que el paso de los años le ha permitido conocer mucho mejor todo lo que rodea a la entidad.

«Ya sabes todo lo que rodea este club y lo afronto con más madurez y con muchas ganas de seguir creciendo», añadió.

La responsabilidad de ser capitán

Su creciente importancia dentro del vestuario se ha visto reflejada esta temporada con su elección como uno de los capitanes. Isma Ruiz quiso agradecer especialmente el respaldo recibido por parte de la plantilla. «Lo asumo con gran responsabilidad. Quiero agradecer a todos mis compañeros que me hayan elegido capitán», señaló.

El granadino tiene claro también cuál debe ser su papel a partir de ahora. «Como capitán siempre intento ayudar a todos los jóvenes a que se adapten bien al grupo y que formemos una gran familia».

«Me siento importante en el Córdoba»

Isma Ruiz reconoce encontrarse en un momento de mayor madurez y peso dentro del proyecto blanquiverde. «Estoy en una etapa futbolística donde me siento bastante importante en el Córdoba. Vine como joven y ahora soy un chico maduro en la categoría y dentro del club», afirmó.

Una situación que no modifica su manera de afrontar el día a día. «Me siento importante, me siento acogido por todos mis compañeros y tengo que seguir esforzándome cada día para continuar creciendo».

El centrocampista también valoró positivamente la competencia existente en su demarcación. «Es buena señal que haya competencia en el centro del campo. Yo individualmente tengo que seguir trabajando y esforzándome al máximo, y si alguna vez no puedo aportar, que esté mi compañero para hacerlo».

La victoria ante el Girona refuerza al equipo

El futbolista valoró igualmente el triunfo conseguido por el Córdoba ante el Girona, un resultado que considera importante para reforzar la confianza de la plantilla. «Es una victoria bastante importante ante un Girona que sabemos que va a estar en los puestos altos de la categoría», explicó.

Para Isma Ruiz, el resultado permite al Córdoba continuar avanzando tanto desde el punto de vista colectivo como individual: «Nos sirve para el crecimiento del equipo y para seguir creyendo en lo que estamos haciendo».