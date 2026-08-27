El Granada CF, próximo rival del Córdoba CF, presentará a sus ocho fichajes en Los Cármenes en un acto abierto al público

El Granada CF presentará este jueves a sus ocho incorporaciones para la nueva temporada en un acto abierto a los aficionados y planteado como espectáculo, al estilo de los clubes más importantes del panorama nacional. La cita tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el estadio Los Cármenes.

Dentro de ese grupo de novedades, el club incluye también a Marvel Chinaza, inicialmente incorporado desde el Plasencia para el Recreativo Granada, filial de Tercera RFEF, pero que se ha ganado un sitio en la primera plantilla.

Siete fichajes más para la primera plantilla

Junto a Chinaza, el Granada presentará a los otros siete refuerzos realizados este verano. Se trata de Raúl Lizoain, procedente del Albacete; Alberto Flores, del Sevilla Atlético; Sergio López, del Darmstadt 98; Benedikt Gimber, del Heidenheim; Kader Bamba, del Clermont; Alejandro Marqués, del Estoril; y Diego Pampín, del Andorra.

Con ellos, el conjunto rojiblanco ha renovado una parte importante de su plantilla de cara a una temporada en la que busca recuperar estabilidad deportiva.

El Granada CF celebra la victoria contra el Mallorca. / Granada CF

Un buen inicio devuelve la ilusión

El acto llega además en un momento de mayor optimismo entre la afición nazarí. El Granada ha sumado cuatro puntos de los seis posibles en el arranque liguero, con sus compromisos frente a Oviedo y Real Mallorca, ambos recién descendidos de Primera División.

Ese comienzo ha permitido rebajar parte de las dudas generadas durante un verano marcado por la incertidumbre, después de tres temporadas decepcionantes y con el proceso de cambio de propiedad todavía sin formalizarse por completo.

Pendientes del cambio de propiedad

La venta del club de Wuhan DDMC a Big League Advantage (BLA) sigue pendiente de formalización. En ese contexto, Michael Schwimmer, propietario de la empresa estadounidense y que ya se presenta en su perfil de Instagram como propietario mayoritario del Granada, estuvo presente en el palco de Los Cármenes durante el partido ante el Mallorca.

También acudió Ignacio Beristain Borra, señalado como una de las figuras que podría asumir un papel relevante en la nueva estructura del club, ya sea como CEO o presidente.

La presentación de este jueves servirá así no solo para poner cara a los nuevos futbolistas, sino también para reforzar el vínculo con una afición que empieza a recuperar la ilusión tras un verano de muchos movimientos e incertidumbres.