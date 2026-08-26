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Monterrubio cierra la puerta a las salidas en el Córdoba CF: «Isma Ruiz no va a salir ni pagando la cláusula»

El CEO del Córdoba CF asegura que el club no quiere traspasar a ninguno de sus activos y confirma que todavía mantiene operaciones abiertas antes del cierre del mercado

Antonio Fernández Monterrubio, en una rueda de prensa del Córdoba CF.

Antonio Fernández Monterrubio, en una rueda de prensa del Córdoba CF. / Carlos Tocados

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF no contempla desprenderse de ninguno de sus principales jugadores en la recta final del mercado. Así de contundente se mostró el CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, durante la presentación de Dani Budesca, en la que fue preguntado por las informaciones que apuntan al interés de otros clubes en futbolistas como Isma Ruiz, Damián o Carracedo.

«Isma Ruiz no va a salir ni pagando la cláusula», afirmó Monterrubio de manera tajante antes de ampliar su respuesta y dejar clara la postura de la entidad: «El Córdoba no está interesado en traspasar a ninguno de sus activos».

Juan Gutiérrez 'Juanito' y Antonio Fernández Monterrubio, antes de una rueda de prensa del Córdoba CF.

Juan Gutiérrez 'Juanito' y Antonio Fernández Monterrubio, antes de una rueda de prensa del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Malestar de Monterrubio

«Se nos ha vendido ya a medio equipo. Se ha vendido a Carracedo, se ha vendido a Isma, se ha vendido a Damián», señaló el CEO del club, al hablar de algunas citas que han aparecido en redes sociales sobre estos jugadores ante una posible salida del club.

Monterrubio reclamó «mayor rigor» y aseguró que determinadas publicaciones generan una situación de inestabilidad que no beneficia a la plantilla.

«No ayuda a los chicos, no ayuda al equipo, no ayuda al cuerpo técnico y crea una intranquilidad en los aficionados que es innecesaria», explicó.

El CEO incidió especialmente en que muchos de los jugadores afectados por este tipo de comentarios son jóvenes y necesitan permanecer centrados en el proyecto deportivo.

El Córdoba mantiene operaciones abiertas

Pese a cerrar la puerta a las salidas de sus principales activos, el Córdoba CF todavía no da por terminada su planificación.

Desde la dirección deportiva se reconoció que existen operaciones abiertas y se pidió esperar al cierre del mercado para analizar determinadas decisiones, entre ellas la configuración del lateral derecho tras la incorporación de Dani Budesca.

El nuevo jugador blanquiverde se suma en esa posición a Carlos Albarrán y Egoitz, aunque desde el club evitaron aclarar si esa acumulación de efectivos puede estar relacionada con futuros movimientos o con la posibilidad de utilizar a alguno de ellos en otras demarcaciones.

«Todo tiene su lógica, pero no queremos adelantarnos porque eso puede perjudicar algunos movimientos que todavía podemos hacer», explicaron desde la entidad.

Las lesiones también condicionan la planificación

La situación de varios futbolistas lesionados también influye en las decisiones que deberá tomar el Córdoba durante los últimos días de mercado.

El club recordó que Jacobo estará fuera durante toda la temporada, mientras que Adilson no regresará como mínimo hasta diciembre. A ellos se suma Fomeyem, que continúa con su proceso de recuperación.

«Tenemos que manejar todas estas situaciones», explicó la dirección deportiva, que seguirá atenta a las oportunidades que puedan surgir.

La idea, en cualquier caso, es clara: «Lo que entendamos que mejore la plantilla que tenemos, pues iremos a por ello».

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El Córdoba esperará así hasta el cierre del mercado, previsto para el martes, 1 de septiembre a las 23.59 horas, antes de realizar un balance definitivo de su planificación deportiva.

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