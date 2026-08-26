Dani Budesca: «El Córdoba CF es el mejor sitio para seguir creciendo»

El Córdoba CF ha presentado oficialmente a Dani Budesca, una de sus incorporaciones para la nueva temporada. El lateral llega cedido por el Villarreal y sin opción de compra, después de renovar por cinco temporadas con el conjunto castellonense, que mantiene una fuerte apuesta por su progresión.

El club blanquiverde llevaba varios meses trabajando en su incorporación. Desde la dirección deportiva destacaron que era una de las principales opciones que manejaban y valoraron especialmente la voluntad mostrada por el jugador para recalar en El Arcángel pese al interés de otros clubes.

«Creo que el Córdoba es el mejor equipo», explicó Budesca durante su presentación. El futbolista reconoció que el verano había sido largo y que manejó distintas posibilidades, pero aseguró que desde hacía meses tenía claro que el proyecto blanquiverde era una opción especialmente atractiva para dar el siguiente paso en su carrera.

Dani Budesca, a la izquierda, junto a Juan Gutiérrez en un entrenamiento del Córdoba CF. / Víctor Castro

Un estilo que encaja con Budesca

Uno de los principales argumentos que llevaron al jugador a decantarse por el Córdoba fue la propuesta futbolística de Iván Ania.

«Creo que aquí es el mejor sitio para estar», afirmó el nuevo jugador cordobesista, que destacó el carácter ofensivo del equipo y la estructura deportiva del club. Budesca considera que sus características pueden adaptarse bien al modelo de juego del técnico asturiano y ayudarle a continuar con su progresión.

Será además su primera experiencia en la categoría, después de destacar la pasada temporada y despertar el interés de numerosos clubes.

«El trabajo y el sacrificio nunca van a faltar»

A la hora de definirse como futbolista, Budesca puso especialmente el acento en el apartado físico y en su capacidad de trabajo.

«Creo que físicamente soy un jugador bastante potente», señaló el lateral, que recordó también su pasado en el atletismo. Más allá de sus condiciones, quiso destacar su entrega: «Soy muy compañero, muy solidario en todos los esfuerzos. El trabajo y el sacrificio nunca van a faltar».

El nuevo jugador blanquiverde también se refirió a la competencia que encontrará en su posición. Lejos de verla como un problema, considera que disponer de varios futbolistas para el mismo puesto elevará el nivel de los entrenamientos y obligará a todos a rendir al máximo.