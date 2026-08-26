El Córdoba CF saca el pasaporte para reforzar su defensa

El Córdoba CF amplía horizontes en el mercado. Las dificultades para encontrar determinados perfiles que encajen tanto en el apartado económico como en el deportivo han llevado a la comisión deportiva blanquiverde, integrada por Juan Gutiérrez «Juanito», Raúl Cámara y Antonio Fernández Monterrubio, a mirar con mayor decisión hacia el fútbol extranjero, especialmente a la hora de reforzar la zaga en esta recta final de la ventana de fichajes.

La principal novedad afecta al eje de la defensa. Una posición que inicialmente estaba previsto mantener sin retoques -tras el desembarco este verano de Juan Gutiérrez, procedente del Mirandés- pero que vuelve a estar entre las prioridades del club califal, en el que ahora buscan un central que pueda elevar las prestaciones de la plantilla de Iván Ania. El mercado nacional no está ofreciendo alternativas que satisfagan los criterios marcados por la entidad y, por ello, el radar ha ampliado su radio de acción.

Y ahí aparece uno de los primeros nombres concretos. Según ha informado el periodista especializado en mercado internacional Rudy Galetti, el Córdoba CF se encuentra entre los equipos interesados en hacerse con los servicios de Matteo Waem, central zurdo belga que milita en el ADO Den Haag neerlandés.

Matteo Waem, opción para el eje

Waem, de 26 años y 1,89 metros, es uno de los perfiles que se están valorando para reforzar una posición que ha pasado de no contemplar incorporaciones durante diversas fases de la ventana estival a convertirse en en estos momentos un frente abierto en los despachos de El Arcángel. El zaguero cuenta con contrato con el ADO Den Haag hasta 2028 -renovó en marzo-, aunque su rendimiento en las últimas temporadas ha despertado el interés de diferentes clubes. El bloque cordobés, eso sí, no es el único que sigue sus pasos: también aparecen en la carrera el Sporting de Gijón, el Stade Brest francés y el Rakow polaco.

El interés sportinguista añade, además, un nuevo punto de conexión a un mercado en el que el conjunto asturiano ya se ha cruzado recientemente con el Córdoba CF. La entidad de El Molinón incorporó este verano al adamuceño Andrés Cuenca, cedido por el Como, y también cerró la llegada del exblanquiverde Antonio Casas, a préstamo por el Venezia con opción de compra.

En el caso de Waem, el defensor acumula una trayectoria especialmente amplia en el fútbol neerlandés. Esta temporada ya ha disputado tres encuentros en la Eredivisie, máxima categoría local, aunque el recién ascendido ADO Den Haag ha perdido los tres. Su recorrido más extenso se encuentra, no obstante, en la Keuken Kampioen Divisie, segunda categoría de Países Bajos, donde suma 208 partidos, con diez goles y cinco asistencias.

Matteo Waem, en el anuncio de su renovación hasta 2028 con el ADO Den Haag, el pasado marzo. / ADO Den Haag

El lateral izquierdo, con paciencia

El cambio de escenario también alcanza al lateral izquierdo, otra posición que el Córdoba CF tiene encima de la mesa después de la salida de Ignasi Vilarrasa al Burgos.

La entidad permanece atenta a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado, pero en este caso la consigna es clara: solo habrá incorporación si aparece un futbolista que convenza plenamente. No existe, por tanto, una necesidad de fichar por fichar, sino una búsqueda que se encuentra actualmente condicionada a encontrar una alternativa que encaje en los parámetros establecidos por la comisión deportiva.

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El mercado internacional se presenta así como una vía más para localizar ese perfil, aunque desde el club se mantiene la paciencia como premisa en una posición en la que no acometerá ninguna operación que no considere adecuada, contemplado los servicios de futbolistas de la actual plantilla como posibles remedios ante la falta de efectivos en dicha parcela, más allá del propio Dani Tasende.