El Granada, próximo rival del Córdoba CF, llega al duelo en El Arcángel entre algodones

El Córdoba CF ya conoce una de las principales incógnitas que deberá despejar su próximo rival antes de poner rumbo a El Arcángel. El Granada, que llegará este domingo a territorio blanquiverde (21.30 horas) después de imponerse al potente Mallorca en Los Cármenes (2-0), terminó su última cita con dos efectivos entre algodones: Sergio López y José Arnaiz.

Ambos tuvieron que abandonar el encuentro ante el conjunto bermellón por molestias físicas y se encuentran ahora pendientes de las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance de sus dolencias. Su disponibilidad para el duelo frente al equipo de Iván Ania, por tanto, queda en el aire a las puertas del primer derbi andaluz de la temporada en la categoría.

Dos incógnitas leves y dos ausencias

El caso de Sergio López apunta inicialmente a una sobrecarga, aunque el Granada todavía no ha precisado oficialmente el estado del lateral. El futbolista nacido en la localidad alemana de Remscheid terminó siendo sustituido durante el encuentro, tras un importante desgaste físico ante el cuadro bermellón, y queda a expensas de conocer cómo evoluciona durante los próximos días.

Tampoco pudo completar el partido José Arnaiz, otro de los estandartes dentro de la estructura nazarí. Las molestias del ex del Barça Atlétic, Osasuna, Valladolid o Leganés también deberán ser evaluadas -ubicadas en el isquio, pero que también apuntan a ser leves- antes de determinar si podrá estar disponible para el desplazamiento a Córdoba.

A ambos se suma una enfermería granadina que ya contaba con algún integrante. Es el caso de Pau Casadesús, que continúa trabajando de forma específica después de sufrir una lesión muscular en el aductor derecho durante la pretemporada. El jugador catalán estaba llamado a ocupar la titularidad en el esquema de Pacheta, pero aún no ha debutado.

Además, el equipo de Los Cármenes tampoco podrá contar en El Arcángel con el jovencísimo Rayan Zinebi, de 19 años. El atacante marroquí, en la órbita del Real Madrid Castilla en estas fechas, se encuentra a su vez concentrado con la selección sub-20 de Marruecos para disputar los Juegos del Mediterráneo 2026, que se celebran en Italia.

La plantilla del Granada celebra su pasado triunfo ante el Mallorca. / GRANADA CF

Bajas en ambos bandos

La situación médica del Granada contrasta, en cualquier caso, con la que presenta actualmente el Córdoba CF, que también maneja varias ausencias confirmadas para la cita del domingo.

Adilson Mendes, Franck Fomeyem, Jacobo Martí y Salim El Jebari continúan fuera de los planes de Iván Ania, si bien con el hispano-marroquí un paso -o varios- por delante a la hora de abandonar la enfermería.

A esa lista se incorporó igualmente el ariete Víctor Sánchez, que ya golea como blanquiverde, después del encuentro ante el Girona. El delantero, autor de la primera diana del Córdoba CF en la victoria por 2-1 ante los gerundense, sufre una lesión leve en el aductor que le obligará a permanecer alrededor de dos semanas alejado de los terrenos de juego.