El Córdoba CF remonta a la UD San José en un amistoso de rotaciones, sufrimiento y oficio

El Córdoba CF también sabe ganar en modo supervivencia, aunque esta vez tuvo que sudar mucho más de lo previsto (1-2). Con el once de gala descansando en casa y una alineación plagada de menos habituales y canteranos, el conjunto de Iván Ania se encontró con una AD San José sin complejos que incluso llegó a ponerse por delante y obligó a los blanquiverdes a remar contracorriente durante buena parte de la noche. Le costó en exceso encontrar su fútbol, necesitó remontar y solo en el tramo final consiguió imponer su mayor jerarquía, gracias a un golazo de Theo Zidane y otro de Ibai Sanz. Victoria trabajada, de más oficio que brillo, para cerrar una expedición tan peculiar como exigente antes de que el Granada asome por El Arcángel.

Y es que ya lo había avisado el técnico asturiano con su convocatoria: habría rotaciones. En El Arcángel se dejó al once de gala -o al menos, al que ha recurrido en estas dos primeras citas de Liga- y prácticamente el grueso de los que sumaron minutos el pasado viernes ante el cuadro gerundense no se montaron en el autobús. En consecuencia, los protagonistas de la lista fueron mayormente algunos de los alumnos aventajados del filial de Tercera RFEF dirigido por Diego Tristán, con la llamada a filas de piezas como el meta Arévalo; los defensas Miguelón, Diego, Albuera y Ángel Rodríguez; y los atacantes Javi Antras, Borja, Pablo Muñoz y Viti.

Sin abrir la lata

Hasta ahí iba el planteamiento sobre el papel, aunque ya sobre el verde, la puesta en escena fue menos amistosa. Enfrente estaba una AD San José que milita en Primera Andaluza sevillana, pero Ania no se guardó nada. Porque de inicio recurrió el ovetense a Guilherme, Damián Cáceres, Theo Zidane, Kevin Medina, Ghailan, Ibai Sanz y Budesca, es decir, piezas con capacidad para luchar por la titularidad en la categoría de plata. Junto a ellos, formaron los canteranos Albuera, Viti y Diego.

Pero más allá de nombres propios, la realidad es que el pleito en tierras rinconeras comenzó aparejado. De hecho, prácticamente hubo que esperar media hora para acercarse al primero. Lo rondó Kevin Medina, en un saque de esquina mordido que por poco acaba convirtiéndose en gol olímpico, aunque lo repelió el larguero. E igual de cerca anduvo Viti Álvarez, entonces con un potente disparo cruzado que desactivó el meta local.

Mejor fue el asunto en defensa, eso sí, donde debutaba el recién incorporado Dani Budesca -que justo será presentado este miércoles como nuevo futbolista del equipo en El Arcángel, cedido por el Villarreal- y tampoco se apreció mucho conato de rebeldía por parte departamental. Así, todo se mantuvo tal cual empezó hasta enfilar el camino hacia vestuarios.

Once inicial del Córdoba CF en su visita a la UD San José. / ccf

Muerden los de casa

La segunda mitad trajo otro aire, y de inmediato. En un fogonazo lo dejó claro el equipo de La Rinconada, dando el primer zarpazo a la noche cuando apenas había transcurrido un minuto de juego. Parte del público todavía andaba ubicando de vuelta su asiento, pero Dima, aprovechando cierta cachaza de la retaguardia califal, se inventó un disparo seco ante Guilherme para poner el 1-0 en el marcador en un santiamén.

Caras torcidas se apreciaban entre los blanquiverdes, quienes optaron por servir la contestación en frío. Y es que hubo que apurar unos instantes de tanteo -de hecho, hasta casi la hora de juego-... para dar con la respuesta, que acabó llegando: un golazo de Theo Zidane para el 1-1.

Con mucha calidad repuso la igualdad el ex del Real Madrid Castilla, que tras asociarse con Kevin Medina tiró de un cambio de ritmo para deshacerse de la marca de su par y terminar batiendo a Ismael por abajo. Quiere más el marsellés, que venía de una actuación muy discreta en pretemporada y tampoco se ha estrenado todavía en este campeonato, aunque sí estaba siendo una de las notas más salvables del pleito.

A renglón seguido, Ania modificó el tablero: entraron Alejandro Arévalo, Ángel Rodríguez, Javi Antras, Borja García y Pablo Muñoz.

Theo Zidane protege el esférico durante un lance del choque en el Felipe del Valle. / ccf

Pero sería Ibai Sanz quien encontraría la llave para darle la vuelta al asunto. No restaba mucho en el reloj cuando el ariete propiedad del Athletic de Bilbao encontró el premio a la insistencia. A falta de 15 minutos para el cierre, concretamente, recogió un balón filtrado por Pablo Muñoz para dar la vuelta al marcador con un latigazo directo a la escuadra. Inapelable.

Trató de oponer una última batalla también el AD San José, más con la euforia del momento que con fuerzas o claridad para hacerlo, pero ya se encontró la persiana echada.

El Córdoba CF recogió sus bártulos, se embolsó una victoria de lo más trabajada y puso punto y final a su expedición de lo más singular. Y en mente, lo que llega el domingo: el Granada a El Arcángel (21.30 horas).