Córdoba CF-Girona FC: altas, bajas y posibles alineaciones para el estreno en El Arcángel

El Córdoba CF vuelve al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Los de Iván Ania se preparan para recibir al Girona FC a partir de las 21.00 horas, en una segunda jornada del curso 2026-27 en LaLiga Hypermotion en la que los pupilos del asturiano quieren dedicarle la primera victoria a su fiel afición.

El partido lo disputan dos equipos con muchos cambios en su plantilla respecto a la pasada temporada. El bloque cordobés suma 15 fichajes tras la llegada en las últimas horas del lateral derecho Dani Budesca, cedido por un año por el Villarreal.

Las lesiones también tienen su cuota de protagonismo. Los cordobeses llegan con sus cuatro bajas de larga duración como únicas ausencias reseñables. No estarán Jacobo Martí, Franck Fomeyem ni Adilson Mendes, al igual que tampoco un Salim El Jebari que continúa sin fecha de regreso por una pubalgia.

En el bando contrario, el Girona cuenta con las bajas de Tsygankov, Unai, Mumin, David López, Misehouy, Portu, Ounahi, Iván Martín y Pyschur, entre otros.

El director deportivo, Juan Gutiérrez, en el centro, sigue un entrenamiento en un banquillo. / A.J. González

Alineaciones probables

De este modo, estas son los dos posibles onces titulares para el choque de este viernes en El Arcángel:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Egoitz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Diarra, Eder García, Diego Bri, Carracedo y Víctor Sánchez.

Iker Álvarez, Egoitz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Diarra, Eder García, Diego Bri, Carracedo y Víctor Sánchez. Girona FC: Gazzaniga, Francés, Junior, Arnau, Àlex Moreno, Fran Beltrán, Morante, Bryan Gil, Izan, Vanat y Kim Min-Shu.

El encuentro estará dirigido por el colegiado segoviano Germán Cid Camacho, adscrito al colegio castellano-leonés, con Rubén Ávalos al mando del VAR.