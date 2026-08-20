Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "Queremos recuperar la solidez como local"

El Córdoba CF ya está listo para abrir la temporada 2026-27 como local. Su técnico, Iván Ania, dejó claro que el principal objetivo que tiene en mente es "recuperar la solidez como local". Estas declaraciones las hizo en la rueda de prensa previa al partido que el conjunto blanquiverde jugará este viernes a las 21.00 horas ante el Girona. Adilson, Fomeyem, El Jebari y Jacobo Martín serán una semana más las bajas por lesión. El nuevo fichaje, el lateral derecho Dani Budesca, estará listo para saltar al campo.

Ania recalcó que en la Liga 2025-26 "no fuimos capaces de ser tan fuertes en casa como sí en la primera temporada en Segunda División, así que este año queremos recuperar esa solidez como local. Hay motivos que hemos analizado de por qué no hemos sido tan fuertes el año pasado como local y sabemos, los tenemos un poco localizados, sabemos que es lo que sucedió, pero este año tenemos que recuperar esa solidez, esa sensación de que teníamos la primera temporada en Segunda de que, pasara lo que pasara durante el partido, nos sentíamos casi invencibles, daba igual que nos pusiéramos por delante o que se te adelantara el rival, siempre teníamos en nuestra cabeza el pensamiento de que cualquier adversidad la íbamos a superar".

Los jugadores del Córdoba CF realizan un ejercicio en un entrenamiento. / A.J. González

El entrenador asturiano señaló que en la pasada campaña "los rivales se nos cerraban tanto que nos costaba más sacar los partidos. Teníamos que ser mucho más precisos para poder hacer gol y cuando juegas fuera de casa, los rivales están mucho menos cerrados, más abiertos y ahí es donde Fuentes por ejemplo tenía más espacios para correr, ese es uno de los motivos. A veces el miedo o el respeto que infundes al rival hace que su planteamiento, cuando vienen como visitantes aquí, sea defensivo o estén metidos en un bloque más bajo, de ahí que nos costara más poder hacer los goles y por lo tanto estar más expuestos a que un error o un acierto del rival te costara los puntos. Entonces ese espíritu tenemos que recuperarlo, con nuestra idea de juego de volver a ser muy sólidos como locales y que cuando vengan aquí los rivales, vengan con el pensamiento de que es un campo en el que es muy difícil ganar, un rival muy incómodo y que sea para ellos un estadio muy difícil por el equipo que van a tener enfrente y por cómo aprieta la afición".

Un rival con pasado reciente en la Liga de Campeones

El responsable del banquillo del Córdoba CF ya tiene claro en cuales aspectos tendrá que incidir su equipo para sumar la primera victoria de la Liga. Al Girona lo define como un equipo "con una idea muy clara, con una idea, ya no solo desde esta temporada con Quique Álvarez, sino con unas ideas muy definidas de temporadas anteriores, lo que nos va a exigir muchísimo en lo defensivo; nos tendremos que intentar imponer cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos, la idea que tenemos debemos ejecutarla bien porque son jugadores que incluso presionándoles bien, pues son capaces de eliminar esa presión, por eso tenemos que ser muy solidarios, defender muy juntos, más allá de la altura en la que defendamos. Somos conscientes de que no les podemos conceder absolutamente nada porque es un equipo con una capacidad muy grande, tanto ofensivamente como defensivamente, por las armas que tienen que son muchas y buenas".

El Girona va a llegar a Córdoba con muchos problemas internos en su plantilla, pues hay jugadores que desean salir del club. Tsygankov tiene incluso un expediente abierto. Ania reconoce que un choque así lo prepara "un poco desde la incertidumbre, de que alineación van a sacar, pero también lo preparas desde la certeza de que cualquiera que juegue va a ser un jugador de gran nivel, estamos hablando de un equipo que hace dos temporadas estaba jugando la Champions. Muchos de ellos continúan, sé que a lo mejor hay algunos que tienen posibilidades de salir, pero mientras estén en el Girona, tendremos que tenerlos en cuenta. Hemos preparado los vídeos individuales, contando vídeos de todos, de Álex Moreno, de Van de Beck, de todos, porque no queremos dejar en el aire nada, que luego no vienen, pues perfecto, pero si vienen tenemos que estar preparados para ello. Vamos a enfrentarnos a no sé si la mejor pero una de las mejores plantillas de la categoría con diferencia, un equipo con una idea muy clara".

El análisis del choque ante el Burgos CF

Iván Ania ha analizado también lo ocurrido en el encuentro de la primera jornada contra el Burgos. El entrenador del Córdoba CF se muestra convencido de que su equipo hizo "muchas cosas bien" pero también de que "no defender bien el área nos costó los puntos". Además volvió a insistir en que el resultado final "para mí fue injusto, pero esto nos hace ver que en la Segunda División tienes que dominar las áreas porque, como digo siempre, lo que sucede entre las áreas muchas veces no tiene reflejo en el marcador y así fue como sucedió el otro día en Burgos. Creo que los tres goles que nos hacen es una defensa de área pura y en ese sentido no estuvimos acertados".

El Córdoba CF se adelantó en el marcador en El Plantío con un gol de Yussi Diarra. Tras el 1-1, asume Ania que "desde el empate y hasta el descanso creo que ellos están mejor, nos hunden, nos meten en nuestro campo, estamos un poco pasivos en la presión. Luego hay una segunda parte en la que creo que somos superiores, capaces de jugar continuamente en campo rival, te impones y nos faltó hacer ese tercer gol, ese 2-3 que a ellos les hubiera hecho abrirse un poco más, porque realmente estaban muy cerrados, con dos líneas muy juntas de cuatro, teníamos el partido creo que totalmente controlado hasta que con los cambios ellos mejoraron y en una situación previa a una pérdida, nos hacen el tercer gol".

Iván Ania reconoció que hará cambios en el once inicial de este viernes con respecto al que salió al campo en El Plantío. "Voy a hacer algún cambio, ya lo tengo pensado, lo tenemos entrenado, el cambio no va a ir en función del rendimiento de la semana pasada, sino en busca de lo que queremos conseguir para esta semana. Por ejemplo, la semana pasada en Burgos no jugué en la banda izquierda con Enol porque considerábamos que físicamente ahí nos podíamos imponer, esperábamos que nos igualaran en la presión pero no nos igualaron, sabíamos que en cualquier centro desde la banda derecha podíamos hacer daño en el segundo palo, por la talla o la estatura del oponente. No le sacamos el rendimiento que esperábamos pero teníamos un motivo por el que hicimos ese cambio de de posición. Cuando íbamos por el minuto 60 metimos a Kevin Medina buscando ya más el uno contra uno, la posición más natural de extremo, más un encarador que un rematador y de ahí que Bri no tuviera minutos pero está disponible y es un jugador que puede jugar en varias posiciones y que va a tener sus minutos y sus titularidades a lo largo de la temporada seguro".