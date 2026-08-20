Actualidad blanquiverde
El Girona, un visitante propicio para el Córdoba CF: nunca ha ganado en suelo blanquiverde
El conjunto cordobesista suma nueve victorias y tres empates en las 12 visitas del equipo catalán y ha ganado los seis últimos enfrentamientos disputados en Córdoba
El Córdoba CF recibirá este viernes al Girona a partir de las 21.00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El conjunto catalán visitará por decimotercera vez Córdoba, donde nunca ha conseguido ganar: el balance hasta ahora es de nueve victorias blanquiverdes y tres empates. Además, los seis últimos Córdoba CF-Girona FC terminaron con triunfo local. Los blanquiverdes llevan 16 años sin ceder siquiera un punto ante este rival catalán en suelo cordobés.
Ambos clubes se enfrentaron por primera vez en la temporada 1972-73, en una eliminatoria de promoción de Segunda División para evitar el descenso de categoría. Los cordobeses se impusieron por 3-0, con dos goles de Manolín Cuesta. La derrota por 3-2 en el encuentro de vuelta no impidió que aquel equipo, en el que militaban jugadores como Pepe Escalante o Tejada, superara la eliminatoria. El Córdoba CF empató sin goles ante el Girona en la Liga 1978-79, mientras que en la temporada siguiente, la 1979-80, venció por 1-0 gracias a un tanto de Pichi Lucas.
Después se abrió un periodo de 28 años sin enfrentamientos entre ambas entidades. Volvieron a verse las caras en el curso 2008-09 y, de nuevo, la victoria fue blanquiverde: 2-0 con goles de Asen y Javi Flores. Los enfrentamientos más recordados entre ambos clubes llegaron en la campaña 2015-16. En la Liga regular, el Córdoba CF ganó por 1-0 gracias a un tanto de Pedro Ríos.
El 'play off' por el ascenso a Primera
Ambos volvieron a cruzarse posteriormente en las semifinales del ‘play off’ de ascenso a Primera División. Para empezar, los cordobeses lo afrontaron sin su mayor referente, el delantero rumano Florin Andone, con Rumanía disputando la Eurocopa. El Córdoba CF se impuso por 2-1 en la ida con un doblete de Xisco. En la vuelta, un gol del propio Xisco en el minuto 55 pareció encarrilar definitivamente la eliminatoria (0-1). Sin embargo, el Girona logró forzar la prórroga con tantos de Borja García y Aday.
El equipo que entonces dirigía José Luis Oltra necesitaba el empate para clasificarse, ya que había terminado por debajo del Girona en la fase regular. Ya en la prórroga, en el minuto 93, el Córdoba se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Stankevicius. Finalmente, el conjunto gerundense sentenció la eliminatoria con un gol de Cristian Herrera en el minuto 117.
Como el Girona no consiguió después el ascenso, ambos equipos volvieron a coincidir en la temporada siguiente, la última hasta ahora con enfrentamientos entre ellos. El Córdoba CF volvió a imponerse en El Arcángel por 2-1, con goles de Piovaccari y Caballero.
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