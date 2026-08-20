Actualidad blanquiverde
Germán Cid Camacho, un árbitro con oficio para el Córdoba CF-Girona
El segoviano, con Rubén Ávalos en el VAR, dirigirá por quinta vez a los blanquiverdes en el duelo que se jugará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel
El Córdoba CF ya tiene al colegiado encargado de dirigir su estreno de la temporada 2026-2027 en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al segoviano Germán Cid Camacho para dirigir el encuentro del próximo viernes ante el Girona (21.00 horas), correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.
El árbitro de 39 años afronta su cuarta campaña en el fútbol profesional después de haber completado las doce anteriores en la categoría de bronce, primero en la Segunda B y posteriormente en la Primera Federación.
Un viejo conocido de Segunda RFEF
Cid Camacho acumula un expediente de 63 encuentros dirigidos en la actual Liga Hypermotion. En ellos ha mostrado 304 tarjetas amarillas, con una media de 4,82 por partido, además de 17 cartulinas rojas, lo que eleva su promedio de expulsiones hasta las 0,27 por encuentro.
Su balance se completa con 32 victorias locales, 20 empates y 11 triunfos visitantes, dentro de una trayectoria de cuatro campañas en la LaLiga Hypermotion.
El Córdoba CF ha acumulado un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro partidos con este colegiado. El primer partido dirigido por el segoviano llegó en la campaña 2022-23, todavía en la Primera Federación, en un partido celebrado en El Arcángel, con el San Fernando como rival y que acabó con un empate a un tanto. Ya en Segunda División, en la Liga 2024-25, dirigió dos partidos en El Arcángel, el triunfo por 3-1 sobre el Racing de Ferrol y la derrota por 1-2 ante el Huesca. En la Liga 2025-26, fue el colegiado designado en la victoria por 1-2 en el campo del Huesca. Al Girona lo dirigirá por primera vez.
Germán Cid tendrá como ayudantes a Daniel Pescador y Josep Bordoy. Rubén Ávalos estará al mando del VAR, asistido por Iván Caparrós. Alejandro Torné ejercerá de cuarto árbitro y Andrés Manuel Ceballos como informador oficial.
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