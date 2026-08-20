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Dani Budesca empieza a entrenar con el Córdoba CF y ya está listo para debutar ante el Girona

El zaguero murciano ha llegado al club cordobés cedido por el Villarreal por una temporada

Dani Budesca y Kevin Medina, en el entrenamiento del Córdoba CF de este jueves.

Dani Budesca y Kevin Medina, en el entrenamiento del Córdoba CF de este jueves. / CCF

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Una de las novedades del partido de este viernes del Córdoba CF ante el Girona es la del lateral derecho Dani Budesca, recién llegado del Villarreal, un club que lo ha cedido por una temporada. El nuevo jugador blanquiverde se ejercitó este jueves con sus nuevos compañeros y estará en disposición de saltar al campo.

El entrenador asturiano lo considera un "lateral de largo recorrido, rápido, con buen pie para llegar a la zona de de finalización y poder sacar buenos centros o buenos pases. Físicamente es de mucha ida y vuelta, con mucha capacidad física y un jugador que viene a sumar, que viene a que haya más competencia en el lateral derecho y un jugador de gran futuro, al que esperamos sacarle el mayor rendimiento posible y que todos salgamos beneficiados".

La competencia por el carril derecho

La llegada del zaguero murciano provocará que haya más competencia en la parte derecha de la defensa, una zona en la que ya están también Carlos Albarrán, Egoitz Muñoz y el lesionado Jacobo Martí. Ania apunta que "a día de hoy tenemos tres laterales derechos, alternaremos en los entrenamientos, depende del ejercicio que sea, intentaremos cuadrarlo de la manera mejor posible, como ya lo hicimos en pretemporada, cuando también estaba Jacobo, ahora volvemos a tener esa situación. Intentaremos que los tres jugadores se sientan cómodos en la posición en la que entrenen, ya que a día de hoy tenemos tres derechos, tenemos en la parte izquierda a Tasende y tenemos la posibilidad también de Álex López, esa es un poco la idea".

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Sobre Albarrán apuntó que "su posición natural todos sabemos que es la de lateral derecho, aunque también sabemos que algún día jugó de central la temporada pasada, como el último día, porque no teníamos gente, también lo utilicé en el lateral izquierdo en muchos momentos de la primera temporada de Segunda División, al igual que la temporada pasada, pero realmente donde él mejor se desarrolla es en el lateral derecho".

Un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana.

Un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / A.J. González

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