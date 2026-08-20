El Córdoba CF cumple con la tradición de la ofrenda floral frente a San Rafael antes de iniciar la temporada como local

El Córdoba CF ha cumplido este mediodía con una de sus tradiciones más arraigadas antes del comienzo de una nueva temporada. Una representación de la entidad blanquiverde ha acudido a la Iglesia del Juramento para realizar la habitual visita y ofrenda floral a San Rafael, Custodio de Córdoba.

La comitiva estuvo encabezada por el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, y contó también con la presencia del entrenador, Iván Ania, el segundo técnico, César Negredo, y los cuatro capitanes de la primera plantilla: Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Cristian Carracedo y Álex Martín.

En el acto participaron igualmente miembros de la hermandad de San Rafael, el capellán del club, don Pablo Garzón, y el párroco y rector de la Iglesia del Juramento, don Fernando Cruz-Conde.

La protección de San Rafael para la nueva campaña

Fernando Cruz-Conde fue el encargado de dar la bienvenida a la representación cordobesista y deseó protección para el equipo durante la temporada. «San Rafael os proteja, en vuestros viajes y en vuestra campaña, que os proteja en vuestras dificultades y en vuestra salud», señaló el rector del Juramento.

Cruz-Conde destacó además el respaldo de Córdoba al equipo blanquiverde. «Contáis con el afecto de toda la ciudad y la protección de San Rafael para alcanzar vuestros sueños, y que nos deis las mayores satisfacciones. Córdoba es ya una ciudad de Primera, y ojalá lo sea también en el fútbol algún día», afirmó.

Una llamada al espíritu de equipo

El rector de la Iglesia del Juramento también aprovechó el acto para poner en valor la importancia del colectivo por encima de las individualidades. «Pedimos que haya fraternidad en el deporte, y de manera especial en los deportes en equipo, unidos en lo fraterno. La lección del pasado Mundial es que el equipo se impuso a las individualidades. Pedimos ese espíritu fraterno a San Rafael», explicó. Un mensaje especialmente vinculado al inicio de una temporada en la que el Córdoba CF volverá a afrontar nuevos retos deportivos.

Monterrubio destaca la identidad del acto

Antonio Fernández Monterrubio incidió igualmente en el significado que tiene esta tradición para el club. «Venimos a cumplir la tradición ante el Custodio de Córdoba y a pedirle que siga protegiendo a esta ciudad y a nuestro club y su afición, para que sigamos creciendo, cumpliendo metas y sueños», expresó el CEO blanquiverde.

Monterrubio también subrayó el vínculo entre el Córdoba CF y San Rafael. «Para el Córdoba CF siempre es un motivo de emoción, orgullo e identidad venir a este acto, a esta ofrenda y a rezar ante la imagen de San Rafael, tan presente en la vida de todos los cordobeses y sus esperanzas».

Encuentro con los aficionados

Una vez finalizado el acto, algunos feligreses y aficionados presentes en la iglesia pudieron conversar durante unos minutos con los capitanes de la primera plantilla y con los representantes del cuerpo técnico. El Córdoba CF completó así uno de los actos tradicionales previos al inicio de la competición, manteniendo un vínculo con la ciudad que forma parte de la identidad institucional de la entidad blanquiverde.