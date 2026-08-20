El Arcángel, ante su primera gran prueba: el Córdoba CF busca apagar las alarmas con el Girona

El dramatismo es el mejor compañero de las prisas. Y en el mundo del fútbol, hasta son complementarios. Nadie se quiere dejar llevar todavía por los nervios, aunque lo cierto es que las dos últimas ponencias del Córdoba CF, la que cerró la pretemporada con goleada ante el Almería (4-0) y la del agrio estreno de Liga ante el Burgos (3-2), no han sido precisamente las mejores cartas de presentación para esta nueva era. Es una realidad, el bloque de Iván Ania sigue seducido por la nostalgia de sus viejos errores. Flojo arriba, endeble abajo y con la sensación de que está tan lejos de encontrar una solución a algunos de esos problemas como de conectar con cierto sector del graderío que ya pide que ruede alguna cabeza.

No es una sorpresa para la mayoría: los inicios, más en la etapa del asturiano en el banquillo y bajo el marco de su atrevida filosofía, nunca han sido terreno sencillo. En tres años, además, solo en uno la segunda jornada supuso cambiar de no puntuar a hacerlo de tres en tres.

Todo parece carnaza para los más agoreros, sea dicho, pero el caso es que los de blanquiverde se presentan este viernes (21.00 horas) ante una oportunidad ideal para darle la vuelta a su contexto: en El Arcángel, con su gente, y frente a un Girona recién descendido que también buscará inaugurar su cuenta de victorias al mismo tiempo que trata de sofocar la guerra civil que se ha instalado en su propio vestuario.

Un rival dividido, pero intimidante

Eso sí, lo que llega a suelo califal para el estreno casero es uno de los principales candidatos al ascenso directo. No por nada hace apenas dos años andaba disputando Liga de Campeones. Precisamente el remanente de aquella plantilla, ahora rebajada al fútbol de plata, está protagonizando buena parte del polvorín interno desde su debut ante el Leganés (1-1).

El cabecilla es un Tsygankov que ya ha sido expedientado por el club, pero otros tantos mantienen la misma cruzada. Y si al Córdoba CF le gusta eso de carburar despacio en los arranques ligueros, como deje que la orquesta de jugones gerundense coja ritmo, difícil será salir de una pieza…

La constelación de nombres propios lo explica, más allá del ucraniano. Van de Beek, Vanat y Ounahi tienen un pie fuera, aunque los dos primeros podrían dejar un último servicio, mientras que Arnau Martínez y Àlex Moreno andan cerca de lo mismo. Por contra, Bryan Gil, Gazzaniga, Alejandro Francés, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Asprilla u otros tantos están con la escopeta cargada para el duelo.

Tampoco se han reforzado mal los de Quique Álvarez, relevo de Míchel -ahora en el Ajax- al frente de Montilivi, con incorporaciones de cartel como Pyshchur, Izan González, Iván Morante, Unai Hernández y Mumin, además de regresos importantes como el coreano Min-Su, que la lió en El Arcángel con el Andorra hace meses, o Jastin, otro ex tricolor.

Por potencial, aunque no llegaron a mostrarlo del todo ante los pepineros jornada atrás, pueden barrer a cualquiera.

Iván Ania quiere la reacción

Pero el Córdoba CF es esa clase de individuo al que le cautivan los retos. Una mezcla entre un héroe y un temerario. Muchas veces se queda a medio camino, ciertamente, pero a menudo este tipo de encuentros le despiertan una clase especial de entusiasmo. Y si fácil resulta ver el lado negativo del arranque, también se pueden remarcar sus brotes verdes.

Porque en la medular cuenta Iván Ania con un pulmón en una mano y un par de navajas suizas en la otra. Se vio en El Plantío, donde el primer episodio de la saga Isma Ruiz-Diarra-Eder salvó a los cordobeses de marcharse con un correctivo y sin apenas haber presentado batalla.

El maliense (Cádiz) y el de Errentería (Athletic Club), dos cedidos, pusieron los goles, sin ir más lejos, y sobre ellos se espera que esta semana se estructure el plan del ovetense para superar al primero de los colosos que deparará el calendario de la 2026-2027.

Carlos Albarrán y Christian Carracedo conversan con Iván Ania antes de una sesión de esta semana. / VÍCTOR CASTRO

En él se intuye que a su vez continuará Iker Álvarez en portería, aunque no tuvo un estreno agradable. Tampoco terminó de funcionar la zaga, pero la lógica invita a pensar que repetirán los cuatro -Tasende, Rubén Alves, Juan Gutiérrez y Egoitz Muñoz- en el duelo del viernes.

Para la medular, el nombre de Adnane Ghailan, que dejó minutos de calidad en Burgos, podría ser un interesante añadido avanzado el pleito, mientras que arriba sí que se espera algún que otro cambio. Enol dejará el carril izquierdo vacante, que podría asumir Diego Bri, y tanto Carracedo como Víctor Sánchez mantendrán su sitio en el tridente.

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La segunda unidad esperará alerta, con otros perfiles como Kevin Medina y Álex Martín atentos para buscarse el sitio. Incluso el recién llegado Budesca, último refuerzo en aterrizar y con miras, progresivamente, de hacerse con un lugar en el once blanquiverde. Y entre todos ellos, harán por convertir el Reino en un campo de minas para el potente Girona.