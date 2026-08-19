Víctor Sánchez, jugador del Córdoba CF: "Fue un momento único saber que iba a jugar de titular en Segunda División"

El delantero del Córdoba CF Víctor Sánchez reconoció que fue “un momento único” saber el pasado domingo que iba a iniciar como titular el partido que el Córdoba CF iba a disputar en El Plantío ante el Burgos CF. Estas declaraciones las hizo en su presentación como jugador de la primera plantilla de la entidad blanquiverde.

El punta sevillano llegó al club en las últimas horas del mercado de invierno procedente del Móstoles de Tercera RFEF. Tras su llegada, fue cedido al Marbella de la Primera RFEF hasta la conclusión de la pasada campaña. Ahora ya es jugador de la primera plantilla a todos los efectos.

El punta sevillano señaló sobre su titularidad en Burgos que “fue un momento único saber que iba a jugar de titular en Segunda División. Estoy muy agradecido tanto al club como al míster por darme la oportunidad, quiero darlo todo de mí y hacer al club más grande todavía de lo que ya es”.

El sueño de ganarse un sitio en la primera plantilla

Víctor recordó también que su gran momento en el Córdoba CF comenzó “una vez que me trasladaron la idea de firmar en el Córdoba, no me lo pensé. Desde ese mismo instante ya tenía en mente llegar aquí en pretemporada y buscarme mi sitio”.

La presentación de Víctor Sánchez como jugador de la primera plantilla del Córdoba CF, en imágenes / A.J. González

El atacante dejó claro que “lo voy a dar todo por el club” porque “el Córdoba es un club grande. Es lo único que puedo decir. Cada partido y cada entrenamiento voy a dar el máximo para que el club siga siendo más grande de lo que ya es”.

Al delantero no le asusta la responsabilidad de tener que marcar goles, ya que se lo toma como normal porque “como todo delantero, creo que mi trabajo es hacer goles. No lo siento como una carga de responsabilidad, sino como mi deber: hacer goles y ayudar al equipo en todos los partidos a sumar de tres”.

Su ascenso desde la Tercera RFEF

Se trata de un jugador que hace ocho meses se encontraba todavía disputando partidos en la Tercera RFEF, tres categorías por debajo de la Liga Hypermotion. Víctor reconoce que está haciendo realidad “lo que todo niño sueña desde pequeño, llegar a sitios como este. Siempre tuve en mente que era capaz y que podía llegar a jugar en campos como El Arcángel. Tengo muchísimas ganas. Siempre lo tuve en mente y, con trabajo, humildad y mucho sacrificio, todo llega”.

Víctor Sánchez, en su presentación como jugador del Córdoba CF. / A. J. González

El salto que vivió el pasado mes de enero, de jugar en la Tercera RFEF con el Móstoles a hacerlo en la Primera RFEF con el Marbella lo vivió entonces “bien, con muchísimas ganas. Es lo que decía antes: uno sueña con llegar a jugar siempre lo más alto posible. Después de ese salto de categoría, lo afronté con muchísima ilusión y con la misma humildad y trabajo que he tenido desde pequeño. Una vez que supe que empezaba la pretemporada con el Córdoba y que tenía posibilidades de quedarme aquí, incluso tenía más ganas que cuando empecé en Marbella. Era un sueño y, gracias a Dios y al trabajo, se pudo cumplir”.

Los consejos de su familia

El futbolista de 24 años apunta que desde pequeño le inculcó su familia que “hay que sudar sangre para conseguir todo lo que uno sueña. Desde muy pequeño me hice a la idea de que, si quería jugar en equipos como el Córdoba, tenía que sudar sangre. No me quedaba otra. El fútbol es lo que mueve mi vida y, gracias a ese trabajo y a esa perseverancia que siempre he tenido, aquí estoy”.

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, ya ha demostrado que cuenta con el atacante sevillano. Víctor cree que al asturiano le gusta “delantero y futbolistas que corran, que peleen y que luchen. Yo tenía claro que eso se lo iba a dar. Iba a luchar cada balón, hasta el minuto 90, hasta que me diesen las piernas, y a tirar de corazón. Y bueno, tuve la suerte de estrenarme en Jaén. Creo que eso le pudo decantar un poco la idea de quedarse conmigo, seguiré demostrando lo que hasta hoy he dado”.