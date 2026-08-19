Vanat, Arnau Martínez, Álex Moreno y Ounahi apuntan a viajar con el Girona para medirse al Córdoba CF

La situación convulsa que vive la plantilla centró la comparecencia ante la prensa del entrenador del Girona FC, Quique Álvarez, previa a la visita al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF. El técnico repasó varios nombres propios y dejó algunas pistas sobre los jugadores con los que podrá contar este viernes, según la información publicada por Jordi Bofill, del Diari de Girona, del mismo grupo editorial que este periódico.

Las altas ante el Córdoba CF

Entre las altas previstas está Vanat, cuya ausencia sobre el césped ante el Leganés estuvo rodeada de cierta confusión. Álvarez negó cualquier problema con el futbolista y apuntó directamente a su presencia en la convocatoria. «No hay ningún enfrentamiento, no entró en el campo contra el Leganés a causa de una confusión. Yo debo sentir que física y mentalmente están conectados, y su situación va por ahí. Él ha entrenado muy bien y, si no pasa nada, estará convocado».

También tienen muchas opciones de viajar a Córdoba Arnau Martínez y Àlex Moreno, pese a que ambos se encuentran pendientes de posibles movimientos en el mercado. «A pesar de la situación que tienen, han demostrado un gran nivel de entrenamiento y de disposición hacia mí, y no ha cambiado prácticamente nada. Teniendo el partido tan temprano, creo que estarán en la convocatoria».

Más condicionada está la presencia de Ounahi. Hasta ahora no había estado disponible tras incorporarse tarde, aunque Álvarez abrió la puerta a contar con él. «Hay muchos casos especiales, pero si no ha salido y está convencido de que puede ayudarnos, vendrá».

Quique Álvarez, en el banquillo del Girona. / David Aparicio / Diari de Girona

Las bajas

Quien tiene más complicado llegar es David López. El defensa continúa evolucionando de sus problemas, aunque todavía no está completamente descartado. «Está mejorando, pero va justo. Veremos cómo está, aunque los plazos son ajustados. De momento, no está del todo descartado».

Sí estarán fuera del partido los últimos fichajes, Unai y Mumin, que todavía necesitan mejorar su condición física. «Vendrán a sumar, estoy contento. Les falta acondicionamiento y es complicado que estén en Córdoba. Vienen de no entrenar demasiado; incluso Unai ha perdido muchos kilos y necesita recuperar».

También apunta a ausencia Tsygankov, que ni siquiera está entrenando con el grupo en medio de su situación particular. Álvarez evitó profundizar en el asunto. «Ya me tocó hablar el otro día y el club ya dijo la suya. Yo no quiero decir nada más, prefiero pensar en el Córdoba».

El técnico reconoció que gestionar una plantilla condicionada por el mercado no está siendo sencillo. «Que el mercado esté abierto provoca estas cosas. No es fácil, no me esconderé. Hablo mucho con los jugadores y me toca escoger quién está más conectado con el equipo». Pese a ello, aseguró ver bien al vestuario: «Hemos hecho terapia. Hay capitanes con mucha experiencia que me están ayudando mucho. Lo estamos llevando con naturalidad, sabiendo que lo importante es el grupo, que debe ser fuerte».

Un Córdoba «muy valiente» que obligará al Girona a «sudar»

Álvarez también puso el foco en el encuentro del viernes y advirtió de las dificultades que espera encontrarse en El Arcángel. El entrenador destacó especialmente la propuesta ofensiva del conjunto dirigido por Iván Ania.

«Nos encontraremos un equipo muy complicado y bien trabajado. Desde que está Iván Ania y ascendieron han hecho unos años en Segunda muy buenos. Juega mucho en campo contrario y el año pasado fue el equipo que más chutó. Es muy valiente y nos incomodará mucho».

Por ello, el técnico del Girona espera un encuentro exigente. «Estoy insistiendo mucho en que será un duelo muy duro, porque el Córdoba va a por el rival y llega con mucha gente al área, nos tocará sudar».

El valor de los resultados en agosto

Álvarez relativizó, en cualquier caso, la trascendencia de los primeros resultados del campeonato. «Ha habido clubes que ganaron los cinco primeros partidos y después fueron hacia abajo, y también al revés. Siempre es mejor sumar y no verte abajo, esa es la idea. Hasta junio, ni por un lado ni por otro, se sabrá».