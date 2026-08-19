Oficial: el lateral derecho Dani Budesca ya es jugador del Córdoba CF

El Córdoba CF acaba de cerrar una nueva incorporación en la plantilla de la temporada 2026-27. Se trata del lateral derecho de 20 años Dani Budesca, un jugador que llegará cedido por una temporada por el Villarreal. De esta forma se ha convertido en el 15º fichaje del actual mercado estival. El jugador murciano, que cumplía contrato con el equipo castellonense en junio del 2027, precisamente en la tarde del pasado martes lo amplió con la entidad groguet hasta el 2031.

Budesca jugó la pasada temporada con el filial del Villarreal en Primera Federación, conjunto con el que disputó 35 partidos y en el que fue el jugador de campo que más minutos acumuló a lo largo del curso (2.954). Con el segundo equipo del ‘submarino amarillo’ llegó además a disputar las eliminatorias por el ascenso a LaLiga Hypermotion.

El Villarreal quiere ahora que dé un paso adelante en su carrera compitiendo durante una temporada en la segunda categoría nacional. El club castellonense se ha fijado en el Córdoba CF por las buenas relaciones que mantienen ambas entidades. La buena evolución que ha experimentado en Córdoba Dani Requena —ahora cedido en el Levante, de Primera División— también ha contribuido a que las negociaciones entre ambos clubes hayan sido rápidas.

La trayectoria del zaguero murciano

Dani Budesca (Daniel Budesca López) es un lateral derecho nacido en Murcia el 27 de mayo de 2006 y uno de los canteranos que más rápido ha escalado en los últimos años dentro de la estructura del Villarreal. Se formó inicialmente en el Real Murcia y llegó al club amarillo con 11 años, en 2017.

Su progresión en la cantera del Villarreal fue especialmente rápida. En la temporada 2022-23, todavía con 16 años, pasó al Juvenil A del CD Roda, club integrado en la estructura formativa vinculada al Villarreal, para competir directamente en División de Honor. Allí tuvo mucho protagonismo y, en la campaña siguiente, 2023-24, dio el salto al Juvenil A del Villarreal.

Ya durante esa temporada comenzó a acercarse al fútbol sénior. Debutó con el Villarreal C en Tercera Federación en enero de 2024, todavía en edad juvenil, y pocas semanas después Marcelino llegó a convocarlo con el primer equipo para un partido de Liga ante el Granada, aunque no llegó a debutar. En el verano de 2024 estaba previsto que ascendiera al Villarreal C, pero su evolución hizo que comenzara a entrar rápidamente en los planes del Villarreal B.

Budesca, primero derecha, festeja un tanto. / Juan Francisco Roca / El Periódico Mediterráneo

El salto al primer filial del Villarreal

El salto definitivo al filial llegó en la temporada 2024-25. Budesca debutó en Primera Federación con solo 18 años y terminó convirtiéndose en un integrante habitual del Villarreal B, pese a contar inicialmente con ficha del C.

Su consolidación continuó en la 2025-26, ya como una pieza importante del Villarreal B de David Albelda. Paralelamente, participó con el juvenil amarillo en la UEFA Youth League, donde incluso marcó el gol decisivo en el triunfo por 3-2 ante el Bayer Leverkusen que clasificó al Villarreal para los octavos de final.

El gran hito de su trayectoria hasta ahora llegó el 28 de enero de 2026, cuando debutó oficialmente con el primer equipo del Villarreal en la Champions League, precisamente contra el Bayer Leverkusen. Entró en la segunda parte y disputó sus primeros minutos como futbolista del primer equipo en competición oficial.

Un habitual con las selecciones nacionales

Además, Budesca ha sido habitual en las categorías inferiores de la selección española. Debutó con la Sub-16 a los 15 años y posteriormente ha sido convocado por la Sub-17, Sub-18 y Sub-19. En enero de 2025, por ejemplo, jugó con la Sub-19 ante Italia.

Dani Budesca es un lateral derecho de gran despliegue físico, fuerte en los duelos y con proyección ofensiva. El murciano ha recorrido en apenas tres años el camino desde el fútbol juvenil hasta el Villarreal C, posteriormente el Villarreal B y, finalmente, el debut con el primer equipo en Champions, convirtiéndose en uno de los laterales con mayor proyección de la cantera amarilla.