El Córdoba CF perfila la incorporación del lateral derecho Dani Budesca

El Córdoba CF tiene avanzada una nueva incorporación en la plantilla de la temporada 2026-27. Se trata del lateral derecho de 20 años Dani Budesca, un jugador que llegará cedido por una temporada por el Villarreal. Sería el 15º fichaje del actual mercado estival. El jugador murciano, que cumplía contrato con el equipo castellonense en junio del 2027, precisamente en la tarde de este martes lo amplió con su actual entidad hasta el 2031.

Budesca jugó la temporada pasada con el filial del Villarreal de la Primera Federación, un conjunto con el que disputó 35 partidos, siendo el jugador de campo con más minutos acumulados a lo largo de la temporada (2.954). Con el segundo equipo del ‘submarino amarillo’ disputó incluso las eliminatorias por el ascenso a la Liga Hypermotion.

El Villarreal quiere ahora que dé un paso adelante en su carrera compitiendo durante una temporada en la segunda categoría nacional. El club castellonense se ha fijado en el Córdoba CF debido a las buenas relaciones que mantienen ambas entidades. La buena evolución que ha tenido en Córdoba Dani Requena –ahora cedido en el Levante de Primera- ha ayudado a que las negociaciones entre ambos clubes hayan sido rápidas.

Budesca, con el Villarreal B. / Juan Francisco Roca

La trayectoria del lateral murciano

Dani Budesca (Daniel Budesca López) es un lateral derecho nacido en Murcia el 27 de mayo de 2006 y uno de los canteranos que más rápido ha ido escalando en los últimos años dentro de la estructura del Villarreal. Se formó inicialmente en el Real Murcia y llegó al club amarillo con 11 años, en 2017.

Su progresión en la cantera del Villarreal fue especialmente rápida. En la temporada 2022/23, todavía con 16 años, pasó al Juvenil A del CD Roda, club integrado en la estructura formativa vinculada al Villarreal, para competir directamente en División de Honor. Allí tuvo mucho protagonismo y en la campaña siguiente, 2023/24, dio el salto al Juvenil A del Villarreal.

Ya durante esa temporada comenzó a acercarse al fútbol sénior. Debutó con el Villarreal C en Tercera Federación en enero de 2024, todavía en edad juvenil, y pocas semanas después Marcelino llegó a convocarlo con el primer equipo para un partido de Liga ante el Granada, aunque no llegó a debutar. En el verano de 2024 estaba previsto que ascendiera al Villarreal C, pero su evolución hizo que empezara a entrar rápidamente en los planes del Villarreal B.

El salto al primer filial del Villarreal

El salto definitivo al filial llegó en la 2024/25. Budesca debutó en Primera Federación con solo 18 años y terminó convirtiéndose de hecho en integrante habitual del Villarreal B, pese a tener inicialmente ficha del C.

Su consolidación continuó en la 2025/26, ya como una pieza importante del Villarreal B de David Albelda. Paralelamente, participó con el juvenil amarillo en la UEFA Youth League, donde incluso marcó el gol decisivo en el 3-2 ante el Bayer Leverkusen que clasificó al Villarreal para los octavos.

El gran hito de su trayectoria hasta ahora llegó el 28 de enero de 2026, cuando debutó oficialmente con el primer equipo del Villarreal en la Champions League, precisamente contra el Bayer Leverkusen. Entró en la segunda parte y disputó sus primeros minutos como futbolista del primer equipo en competición oficial.

Budesca festeja un tanto con el segundo equipo del Villarreal. / Juan Francisco Roca

Un habitual con las selecciones nacionales

Además, Budesca ha sido habitual en las categorías inferiores de la selección española. Debutó con la Sub-16 a los 15 años y posteriormente ha sido convocado por la Sub-17, Sub-18 y Sub-19. En enero de 2025, por ejemplo, jugó con la Sub-19 ante Italia.

Dani Budesca es un lateral derecho de gran despliegue físico, fuerte en los duelos y con proyección ofensiva. El murciano ha recorrido en apenas tres años el camino del fútbol juvenil al Villarreal C, después al Villarreal B y finalmente al debut con el primer equipo en Champions, convirtiéndose en uno de los laterales con mayor proyección de la cantera amarilla.