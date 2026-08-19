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Actualidad blanquiverde

El Córdoba CF se medirá al Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina

El conjunto blanquiverde ejercerá como local en una eliminatoria a partido único que se disputará los días 8, 9 o 10 de septiembre

Un entrenamiento del Córdoba CF femenino.

Un entrenamiento del Córdoba CF femenino. / A.J. González

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF ya conoce a su primer rival en la Copa de la Reina 2026-27 de fútbol. El conjunto blanquiverde se enfrentará al SDF Real Betis Balompié en la primera eliminatoria de la competición, según ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un atractivo duelo andaluz que se resolverá a partido único en Córdoba los días 8, 9 o 10 de septiembre.

El sorteo ha determinado que el Córdoba ejerza como local. Ambos equipos compiten esta temporada en Segunda Federación Femenina y, al pertenecer a la misma categoría, las bases establecen que disputa el encuentro en casa el conjunto cuya bola haya sido extraída en primer lugar. En este caso fue la del cuadro cordobesista.

El cruce añade interés por tratarse de dos equipos que se conocen bien y que esta campaña volverán a compartir el grupo 3 de Segunda Federación. De hecho, el enfrentamiento copero llegará prácticamente con la temporada recién estrenada. La primera jornada liguera está prevista para el 6 de septiembre, con el Córdoba recibiendo al EM Féminas Soliss Fuensalida y el Betis visitando al CF Pozuelo de Alarcón. Córdoba y Betis se enfrentaron el pasado 5 de agosto en un amistoso que ganaron las verdiblancas por 9-0.

Varias jugadoras del Córdoba CF, durante un entrenamiento.

Varias jugadoras del Córdoba CF, durante un entrenamiento. / A.J. González

Los cruces en la Liga

Córdoba y Betis tendrán después otros dos cara a cara en el campeonato. El primero está programado para el 1 de noviembre, con el conjunto verdiblanco como local, mientras que la vuelta se celebrará en terreno cordobesista el 18 de abril de 2027. Antes de esos duelos ligueros, sin embargo, la Copa pondrá en juego el primer billete de la temporada entre ambos conjuntos.

La primera eliminatoria contará con 32 participantes: los dos equipos descendidos de Primera División, seis de Primera Federación, 23 de Segunda Federación y uno de Tercera Federación. Los 16 vencedores accederán a la siguiente ronda, mientras que el resto de clubes de la máxima categoría se incorporarán posteriormente al torneo.

El sorteo se ha confeccionado atendiendo principalmente a criterios de proximidad geográfica, de ahí que Córdoba y Betis quedasen incluidos en el bloque andaluz junto al CD Sporting Club y el Málaga CF. Estos dos últimos protagonizarán el otro emparejamiento entre equipos andaluces de esta primera ronda.

Noticias relacionadas y más

Los emparejamientos de la primera eliminatoria

  • Elche CF - Levante UD
  • Balears FC - Villarreal CF
  • CD Argual - Real Unión de Tenerife Santa Cruz
  • Guiniguada Apolinario CD - CD Femarguin Spar Gran Canaria
  • Real Racing Club de Santander - CD FF Club Atlético Osasuna
  • Burgos CF - Bizkerre Club
  • SD Huesca - Zaragoza CFF
  • Alhama CF - CD Alba Femenino
  • SE AEM - CE Europa
  • Sportextremadura CD - Cacereño Femenino
  • CD Getafe Femenino - CF Pozuelo de Alarcón
  • CD Samper - CDB FF Olympia Las Rozas
  • CD Sporting Club - Málaga CF
  • Córdoba CF - SDF Real Betis Balompié
  • RC Celta de Vigo - Real Avilés Industrial
  • Real Oviedo - Real Sporting de Gijón

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