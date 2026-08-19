Córdoba CF-Girona: horario y dónde ver por televisión la segunda jornada de LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF volverá este viernes a reencontrarse con su afición en la LaLiga Hypermotion. El rival en el estreno en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel será el Girona, un conjunto que hace apenas 19 meses estaba disputando encuentros de la Liga de Campeones.

El encuentro podrá verse en directo a través de los canales habituales con derechos sobre LaLiga Hypermotion. Tanto Movistar Plus+ como DAZN ofrecerán la retransmisión del choque, disponible igualmente mediante distintos operadores y plataformas asociadas, entre ellos Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video.

Del mismo modo, el grupo MásMóvil incluirá la señal en servicios como Yoigo, Euskaltel, R, y Virgin Telco, mientras que, en el ámbito local, PTV Telecom mantendrá su emisión mediante Zapi, su plataforma de suscripción.

Iván Ania da instrucciones en un encuentro. / CESAR MANSO

Dos plantillas muy remodeladas

El choque lo afrontarán dos equipos con muchos cambios en sus plantillas. El conjunto blanquiverde ha cerrado ya 14 fichajes, tras las llegadas de refuerzos en todas las líneas: Guilherme Fernandes en portería; Juan Gutiérrez, Egoitz Muñoz, Dani Tasende y Jacobo Martí -lesionado- en defensa; Diarra, Damián Cáceres, Eder García y Adnane Ghailan en mediocampo; más El Jebari, Ibai Sanz, Enol Rodríguez y la incorporación en propiedad de Bri en ataque. También se une a esa lista Unai Sabroso, ya cedido en la Ponferradina, así como la vuelta tras cesión de Víctor Sánchez.

El conjunto que entrena Iván Ania inició la Liga perdiendo por 3-2 en El Plantío ante el Burgos. CF. Los blanquiverdes merecieron más en un partido en el que incluso se adelantaron en el marcador. Un tanto encajado en las postrimerías del choque le dejaron sin sumar al menos un punto.

Por su parte, los de Quique Álvarez empezaron la liga no pasando del empate a un tanto em Montilivi contra el Leganés. Naim logró el 0-1 en el 48 pero Abel empató el encuentro en el minuto 90 del choque.