Víctor Sánchez, progresión desenfrenada y otro acelerón para quedarse en el Córdoba CF

Medio año, tres categorías de diferencia y una progresión difícil de imaginar a comienzos de 2026. Víctor Sánchez ha comprimido en apenas unos meses un recorrido que le ha llevado desde Tercera RFEF hasta el fútbol profesional, y el último capítulo de esa ascensión llegó el pasado domingo en El Plantío, donde firmó su debut oficial con el Córdoba CF, además como titular, en el estreno liguero ante el Burgos (3-2).

El resultado no acompañó, pero sí dejó argumentos individuales para que el delantero sevillano gane peso en una ecuación que todavía no estaba completamente resuelta. Porque la continuidad del atacante en la plantilla de Iván Ania se encontraba en revisión, con la posibilidad de buscarle una cesión a un equipo puntero de Primera RFEF para que siguiera evolucionado. Su pretemporada y, ahora, sus primeros pasos en Segunda, eso sí, parecen haber podido cambiar parcialmente algo de ese escenario...

Como referencia desde inicio

Y es que el «15» blanquiverde se estrenó como una de las piezas destacadas, dentro del mal regusto general, de los califas en su puesta de largo. Partió como referencia ofensiva, ofreció soluciones de espaldas, compitió en el juego aéreo y trató de asociarse, aunque en determinados momentos quedó demasiado aislado. Ya en el primer cuarto de hora tuvo cerca la posibilidad de estrenar su cuenta goleadora y, tras el descanso, volvió a mostrar recursos para fijar a los centrales y dar continuidad a las posesiones, así como para crear opciones de remate.

Todo ello, además, en un contexto en el que la falta de pólvora ofensiva empieza a ganar protagonismo en el proyecto blanquiverde. De hecho, el Córdoba CF cuenta actualmente con cuatro delanteros en nómina y mantiene la intención de incorporar un quinto, con el nombre de Gonzalo Petit ahora sobre la mesa, aunque también pueden producirse movimientos de salida.

Víctor Sánchez pugna por el esférico durante el Burgos-Córdoba CF. / lof

Sus avales para quedarse

La puerta, en cualquier caso, no está cerrada. El propio Iván Ania ya había situado el expediente del delantero sobre la mesa después de la preparatoria, en la que firmó dos goles y dejó buenas sensaciones. «Estoy contento con su rendimiento, con las condiciones que tiene. Es un hombre de área, cotizado en Primera RFEF. Nos puede aportar cosas, tenemos que decidir esta semana, o antes de que se cierre el mercado, si va a ser de primera o plantilla o si no», explicaba entonces el técnico asturiano.

El escenario actual parece acercar al sevillano a la primera de esas opciones. No existe todavía una decisión definitiva, pero su rendimiento en la puesta a punto estival y, sobre todo, la respuesta ofrecida en su primer partido oficial en LaLiga Hypermotion han aportado argumentos para que el Córdoba CF pueda plantearse su permanencia.

De Tercera a Segunda en seis meses

El crecimiento de Víctor Sánchez explica buena parte de la particularidad del caso. El club de El Arcángel se hizo con sus servicios durante el pasado mercado invernal, en una operación sobre la bocina que terminó siendo anunciada una vez superada la hora límite y que derivó inmediatamente en su cesión al Marbella.

Hasta entonces, el atacante competía con el Móstoles en el Grupo 7 de Tercera Federación. Allí había firmado unos números especialmente llamativos: 18 goles en 19 encuentros.

Su salto a Primera RFEF se produjo, por tanto, con dos categorías de diferencia. Y tampoco necesitó demasiado tiempo para adaptarse a un escenario notablemente más exigente. En un Marbella condicionado por la pelea por la permanencia -que finalmente no pudo alcanzar-, el ariete se hizo un hueco rápidamente en los planes de José David Cabello. Disputó 12 encuentros, todos ellos como titular, acumuló 1.025 minutos y cerró su primera experiencia en la categoría de bronce con tres goles.

Y no parece dispuesto a detenerse. En mayo, antes de conocer cuál sería finalmente su destino, el propio futbolista ya dejaba clara su ambición en una entrevista concedida a este periódico: «Me veo capacitado, sé que al míster le voy a dar motivos para quedarme», avisaba por entonces.