El uruguayo Gonzalo Petit, en el radar del Córdoba CF para reforzar su delantera

El Córdoba CF sigue con un ojo puesto en el mercado. El estreno en El Plantío, saldado con derrota ante el Burgos (3-2), no altera la hoja de ruta de una comisión deportiva que mantiene activado el trabajo en los despachos con el propósito de elevar las prestaciones de la plantilla de Iván Ania antes del cierre del periodo de fichajes, fijado para el próximo 1 de septiembre.

En ese escenario, uno de los nombres que ha ganado peso en la agenda blanquiverde es el de Gonzalo Petit, delantero uruguayo de 19 años propiedad del Real Betis. Según ha adelantado ElDesmarque, el conjunto cordobesista se encuentra entre los clubes interesados en hacerse con sus servicios, en una operación que tendría como fórmula una cesión.

El movimiento, eso sí, no se presenta sencillo. El Tenerife y el Real Madrid Castilla aparecen también entre los principales pretendientes del atacante -anteriormente relacionado con el Leganés-, que cuenta igualmente con propuestas procedentes del extranjero. La entidad verdiblanca, en cualquier caso, parece inclinarse por la posibilidad de que el ariete continúe desarrollando su carrera en el fútbol español, especialmente teniendo en cuenta que los trámites para obtener el pasaporte español podrían iniciarse a partir de la próxima temporada y permitirle dejar de ocupar plaza de extracomunitario.

Un año de experiencia en Segunda

El nombre de Petit no es nuevo en el radar de la entidad blanquiverde. El atacante ya conoce de primera mano la LaLiga Hypermotion, después de completar la pasada campaña entre el Mirandés y el Granada, acumulando minutos y goles en su primera experiencia en el fútbol profesional español. El curso arrancó en Anduva, donde disputó 19 encuentros, ocho de ellos como titular, y consiguió marcar cuatro goles.

Durante el mercado invernal, el Granada asumió el pago de la penalización por 200.000 euros para romper su cesión con el combinado jabato y hacerse con sus servicios de cara al segundo tramo de temporada. En Los Cármenes participó en otros 16 partidos, diez desde el inicio, añadiendo tres tantos a su cuenta particular.

En total, Petit cerró la 2025-2026 con 36 apariciones, 18 titularidades y 1.582 minutos en competición liguera, además de siete goles. Un rendimiento que le permitió adquirir experiencia en una categoría que volvería a afrontar en caso de que finalmente cristalizase su llegada a Córdoba.

Se trata, además, de un perfil físico notable. El atacante uruguayo alcanza los 1,91 metros de altura, una condición que acompaña a sus características como delantero de área y que encaja dentro de la búsqueda de alternativas ofensivas que mantiene abierto el club de El Arcángel en lo relativo a su frente ofensivo, donde actuamente figuran Víctor Sánchez, Enol, Ibai Sanz y Diego Percan.

Diego Petit se lamenta tras una acción de un encuentro procedente a su etapa en el Mirandés. / cd mirandés

La vía con el Betis

Petit mantiene contrato con el Real Betis hasta 2031, por lo que cualquier movimiento debería pasar por el visto bueno de la entidad heliopolitana. Precisamente ahí aparece una vía que el Córdoba CF ya ha explorado este verano y que podría volver a activarse en esta recta final del mercado...

Las relaciones entre ambos clubes son fluidas, con Guilherme Fernandes como ejemplo más reciente después de que el guardameta portugués abandonara traspasado Heliópolis para ponerse a las órdenes de Iván Ania. El papel de Juan Gutiérrez 'Juanito', director deportivo califal y figura estrechamente vinculada a la entidad bética, también constituye un elemento más dentro de esa conexión que podría facilitar potenciales conversaciones.