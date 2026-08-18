Sigue el lío en el próximo rival del Córdoba CF: el Girona abre expediente a Tsygankov

El Girona sigue añadiendo capítulos a su particular convulsión interna justo antes de visitar El Arcángel. El conjunto catalán, próximo rival del Córdoba CF este viernes (21.00 horas), ha abierto expediente disciplinario a Viktor Tsygankov después de que el atacante ucraniano se negara a participar en el estreno liguero frente al Leganés (1-1), pese a encontrarse entre los convocados, y haya llevado además su desencuentro con la entidad rojiblanca a las redes sociales durante las últimas horas, con varias publicaciones difundidas a través de Instagram.

La situación ya había quedado expuesta después del encuentro de Montilivi, cuando el técnico rojiblanco, Quique Álvarez, confirmó que el futbolista había decidido no vestirse de corto. «Estaba convocado y no se ha querido cambiar», explicó entonces el entrenador, en una de las primeras evidencias públicas del conflicto que atraviesa al vestuario gerundense tras el descenso desde Primera División.

Ahora, el propio club ha elevado el asunto al terreno disciplinario. «El Girona comunica que ha abierto un expediente disciplinario a Viktor Tsygankov a raíz de su reciente conducta. El club considera que las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por la entidad. El Girona defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento», comunicó oficialmente la entidad.

Un conflicto que viene de lejos

El episodio no quedó ahí. El pasado lunes, Tsygankov utilizó sus redes sociales para compartir varios mensajes que, según mostró el propio jugador, le habían sido trasladados por el club durante los últimos días. Una sucesión de comunicaciones que adquiere ahora una dimensión mayor después de su negativa a participar en la primera jornada. El último de esos mensajes concluía con una frase que deja abierta la posibilidad de nuevas explicaciones por parte del internacional ucraniano: «Algún día hablaré...».

El atacante ya había manifestado en repetidas ocasiones su intención de abandonar el Girona pese a tener contrato en vigor, así como su negativa a competir en LaLiga Hypermotion después del descenso del conjunto catalán. La situación, por tanto, no se reduce únicamente a lo ocurrido durante el estreno frente al Leganés, sino que se enmarca en un desencuentro más amplio entre el futbolista y la entidad.

Su ausencia ante el Córdoba CF ya se antoja como segura, lógicamente, con el mediapunta convertido en uno de los principales protagonistas de una situación que el equipo gerundense deberá resolver mientras avanza el mercado.

Más salidas pendientes

El caso de Tsygankov tampoco constituye un episodio aislado dentro de la plantilla rojiblanca. El descenso ha dejado a varios futbolistas con la intención de cambiar de aires y la dirección deportiva todavía tiene por delante varias operaciones para terminar de definir el grupo.

Entre los nombres situados en esa rampa de salida aparece Donny van de Beek, que ni siquiera participó en el debut ante el Leganés, además de Vanat y Azzedine Ounahi, cuya presencia en El Arcángel parece también prácticamente descartada. El internacional marroquí, de hecho, apunta al Ajax de Míchel.

Más conciliadores se presentan, por el momento, los escenarios de Arnau Martínez y Álex Moreno, aunque ambos continúan figurando entre los jugadores cuyo futuro podría cambiar antes del cierre de ventana de fichajes.