Diarra y su aviso al Girona: "Somos el Córdoba CF, no le tenemos miedo a nadie"

El estreno liguero en El Plantío dejó una amarga derrota para el Córdoba CF ante el Burgos (3-2), pero también algunas señales esperanzadoras de cara a un proyecto que apenas acaba de echar a andar. Entre ellas, la figura de Yussi Diarra. El centrocampista volvió a marcar con la camiseta blanquiverde en su regreso al club y fue el encargado de inaugurar el casillero goleador del nuevo proyecto de Iván Ania. Pasando página, el equipo cordobesista afronta una nueva semana de trabajo con la mirada puesta en su primera cita ante su afición, este viernes ante el Girona (21.00 horas). «Es un partido complicado contra un recién descendido de Primera, pero somos el Córdoba CF, no le tenemos miedo a nadie. Nos tenemos que hacer fuertísimos en casa con nuestra gente. Estamos ya preparando el partido para que se queden los tres puntos aquí», afirmó el futbolista maliense.

Un regreso goleador

Diarra volvió a celebrar un gol con el Córdoba CF en un partido oficial varios años después de su primera etapa en el club. Su tanto en El Plantío, además, tuvo un significado especial: fue el primer gol del nuevo proyecto blanquiverde en competición oficial y el primero del propio futbolista desde su regreso. En el global, también supuso su décimo tanto con la casaca califal.

Pese a que el resultado terminó siendo amargo, el centrocampista quiso quedarse con la lectura positiva del encuentro. «Creo que el resultado no refleja lo que pasó en el partido realmente, porque nosotros fuimos dominadores en muchos minutos durante el partido y jugando fuera en un campo tan complicado. Considero que marcando dos goles nos tenemos que llevar algo positivo del partido», apuntó.

El futbolista cedido este curso por el Cádiz, que volvió a ser una pieza importante en el centro del campo, consideró que el equipo ya ha extraído conclusiones de lo ocurrido en Burgos: «Nos llevamos una buena lectura de lo que tenemos que corregir y con la idea del míster que vamos a muerte. Toca seguir para adelante».

Diarra sortea la entrada de un rival durante el duelo en Burgos. / lof

"Feliz" por su vuelta

Su regreso al Córdoba CF no podía comenzar de una manera más especial, más allá del revés. Después de volver a vestir la camiseta blanquiverde durante la pretemporada, Diarra tuvo que esperar al estreno liguero para volver a marcar en un partido oficial con el conjunto cordobesista. «En lo personal, contento de estar de vuelta, de debutar con un gol con el Córdoba CF en el fútbol profesional», reconoció el centrocampista.

Además, no quiso perder la oportunidad de mostrarle su cariño a la afición que volvió a responder en el desplazamiento. «Darle las gracias a la afición por el desplazamiento y el apoyo que nos dieron durante el partido», señaló.

Un centro del campo que promete

Una de las grandes incógnitas del renovado bloque blanquiverde, por otra parte, pasa por el rendimiento de una medular completamente renovada. Diarra compartió zona con Isma Ruiz y Eder García. El maliense se mostró optimista con las posibilidades que ofrece la sala de máquinas blanquiverde. «En el centro del campo me complemento muy bien con Isma, que ya nos conocíamos del año de Primera RFEF y ahora con Eder también. Nos estamos entendiendo muy bien», explicó.

«Tenemos un buen mediocentro para la categoría y conforme vaya pasando las jornadas nos iremos entendiendo mejor. Seguro que vamos a dar muchas alegrías a la afición», añadió.