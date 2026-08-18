Dos buenas noticias para el Córdoba CF: Adilson y El Jebari ya pisan césped

El Córdoba CF ya ha cambiado el chip. Después del estreno liguero del pasado domingo en Burgos (3-2) y de una jornada de recuperación, el conjunto de Iván Ania regresó este martes al trabajo con la mirada puesta en su primer partido de la temporada en El Arcángel, el viernes ante el Girona (21.00 horas). Y la sesión dejó una novedad de peso en clave médica: Adilson Mendes y Salim El Jebari ya trabajan sobre el césped de la Ciudad Deportiva.

La imagen supone un paso adelante en la recuperación de sendos futbolistas, aunque todavía se ejercitan al margen del grupo. Los dos continúan inmersos en sus respectivos procesos y, por tanto, siguen sin estar disponibles para los planes inmediatos del cuerpo técnico blanquiverde. El siguiente paso, una vez completada esta fase, será la incorporación parcial a la dinámica de plantilla, aunque sin fecha definida.

Ambos, de hecho, ya habían acompañado al resto de la expedición durante el stage de pretemporada en Oliva pese a sus respectivas lesiones. El objetivo entonces pasaba por avanzar en sus recuperaciones y facilitar, cuando llegara el momento, su progresiva integración con el grupo.

Dos casos diferenciados

Para Adilson Mendes, el regreso al césped representa un nuevo avance después de una etapa especialmente compleja. El extremo lisboeta sufrió el pasado marzo un esguince de rodilla con rotura parcial del ligamento cruzado anterior, apenas un par de meses después de haber reaparecido tras superar otra grave lesión, una rotura del ligamento cruzado con afectación meniscal de la rodilla derecha que le había apartado de los terrenos de juego durante casi un año, producida concretamente en marzo de 2025 frente al Granada.

La sucesión de contratiempos ha obligado al portugués a afrontar nuevamente un proceso largo y cuidadoso. Ahora, su presencia sobre el césped junto a sus compañeros supone una primera señal positiva, aunque todavía queda camino por recorrer antes de pensar en su vuelta a la competición.

Distinto es el escenario de Salim El Jebari. El hispano-marroquí llegó este verano al Córdoba CF procedente del Atlético Madrileño, después de haber terminado su cesión en el Mirandés. Su incorporación a la plantilla blanquiverde se produjo pese a arrastrar una pubalgia, circunstancia que condicionó desde el inicio su puesta a punto.

El propio Iván Ania reconoció recientemente en una entrevista concedida a este periódico que la situación le había «sorprendido» cuando trató de contar con el futbolista durante las primeras sesiones de la pretemporada. Ahora, su primer contacto real con el verde -ya se le pudo ver durante unos minutos en el entrenamiento a puertas abiertas en El Arcángel- supone también un avance en el proceso.

El Jebari conduce el esférico durante la sesión del Córdoba CF de este martes. / CÓRDOBA

Fomeyem, más cerca

En la sesión de este martes tampoco estuvo con el grupo Franck Fomeyem, que continúa siguiendo un plan de trabajo específico para avanzar hacia su reincorporación. Su regreso al verde, al igual que Mendes y El Jebari, podría producirse en las próximas semanas, aunque siempre dentro de un proceso marcado por la precaución.

La otra ausencia esperada fue la de Jacobo Martí, que continúa apartado después de la grave lesión sufrida durante el amistoso frente al Elche. El futbolista presentó una lesión de grado dos del ligamento colateral interno asociada a una lesión de menisco y del ligamento cruzado anterior, por lo que no se espera su participación durante esta temporada.