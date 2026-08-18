El Arcángel gana aforo antes del estreno liguero del Córdoba CF ante el Girona

El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel afronta el inicio de la temporada 2026-2027 con algunas novedades que serán visibles desde el primer partido en casa. El Córdoba CF ha acometido durante los últimos meses distintas actuaciones en el recinto, con una de las principales intervenciones centrada en ampliar el aforo oficial hasta los 21.898 espectadores.

La actuación se traduce en la creación de 300 nuevas plazas entre el Fondo Sur Alto y la Preferencia Baja, donde se han instalado nuevos asientos de categoría «premium». A esta ampliación se añaden otras 120 localidades en la Grada de Animación, fruto del aprovechamiento y la reorganización del espacio disponible en ese sector. De este modo, son 420 nuevas plazas las que se incorporan al estadio de cara al nuevo curso.

La ampliación llega justo antes del estreno del equipo de Iván Ania ante su afición, previsto para este viernes frente al Girona (21.00 horas), en el primer encuentro de la campaña en el coliseo ribereño.

Más espacio para la afición

La Grada de Animación es, precisamente, uno de los puntos donde se ha ganado capacidad. Las nuevas localidades de este sector se mantienen disponibles como abonos, mientras que en otras zonas se han habilitado los nuevos asientos «premium», ubicados con una perspectiva próxima al terreno de juego.

Las actuaciones no se han limitado, en cualquier caso, a la ampliación de localidades. El club también ha incorporado tres nuevos palcos en la línea central de Fondo Norte y ha habilitado un nuevo espacio en el propio túnel de vestuarios, concebido como un box -que ofrece una experiencia más cercana, orientada a influencers y personalidades- para seguir en vivo diferentes momentos de la jornada de partido.

El recinto contará, además, con nuevos baños en la zona alta del Fondo Sur y con nuevas áreas de fumadores debidamente señalizadas en los accesos a los distintos graderíos. Estas últimas ya pudieron comprobarse durante el pasado Trofeo Puertas de Córdoba ante el Sevilla. Desde la entidad también recuerdan que estos espacios serán, desde ya, los únicos en los que estará permitido fumar.

Nuevos espacios para fumadores en el estadio El Arcángel. / Manuel Murillo

Accesibilidad y seguridad

Otra de las líneas de actuación ha afectado a la accesibilidad. En la zona de Tribuna se han adaptado los baños y los accesos a los puestos de bebidas para facilitar su utilización por parte de personas con movilidad reducida.

También se han instalado pasamanos en los diferentes sectores y graderíos, fijados en las escaleras de entrada y salida, con el objetivo de facilitar el tránsito por las zonas de acceso y circulación del estadio.

En materia de seguridad, se han incorporado nuevas cámaras en el recinto, tanto en accesos como en zonas comunes, perímetro exterior y graderíos, dentro de una ampliación del sistema de vigilancia.

Renovación de vestuario y prensa

Las actuaciones han alcanzado igualmente espacios de uso interno. El vestuario del primer equipo ha estrenado una nueva iluminación y nuevos asientos, mientras que las cabinas de prensa han recibido una actualización de su infraestructura tecnológica para mejorar los recursos disponibles durante los encuentros.

El estadio ha sido, asimismo, objeto de trabajos de pintado exterior e interior y se ha instalado una nueva valla de seguridad para separar el sector destinado a la afición visitante.

Todo ello en paralelo, si bien se trata de una competencia externa, del presumible inicio del cerramiento de la fachada, cuyos preparativos iniciaron el pasado 10 de agosto y que, desde entonces, parece no haber evolucionado respecto a aquel día de partida, en el que ya se pudo ver la instalación del vallado logístico.