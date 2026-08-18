El adamuceño Andrés Cuenca seguirá en Segunda... y volverá a cruzarse con el Córdoba CF

Se acabó uno de los culebrones del verano en clave cordobesa, aunque más allá de los movimientos del Córdoba CF. El central Andrés Cuenca continuará compitiendo en LaLiga Hypermotion durante la temporada 2026-2027 después de que el Sporting de Gijón haya cerrado nuevamente su cesión, en este caso procedente del Como 1907 italiano.

El zaguero adamuceño, de esta forma, repite destino después de haber militado en El Molinón durante la segunda mitad del pasado curso. El conjunto asturiano vuelve a apostar por el futbolista formado en La Masía, que durante el último mercado estival se incorporó al proyecto italiano tras haber alcanzado incluso el primer equipo del Barcelona.

«Cuenca regresa al Sporting tras haber jugado en nuestro equipo en la segunda vuelta de la pasada temporada. Tras formarse en La Masia, llegando a debutar con el primer equipo del FC Barcelona en la UEFA Champions League en 2025, se incorporó al Como 1907 el pasado mes de julio», señaló el club asturiano en su anuncio oficial.

Vuelve a un escenario conocido

Cuenca seguirá así en una categoría que ya conoce después de su primera experiencia durante el pasado ejercicio. Con el Sporting disputó ocho encuentros, todos ellos como titular, desde su llegada en el mercado invernal, consolidándose como una de las alternativas defensivas del conjunto asturiano en el tramo final de la campaña.

Su continuidad en El Molinón también supone cerrar una posibilidad que llegó a sobrevolar el entorno del Córdoba CF. El nombre del central había aparecido en el radar blanquiverde, especialmente por su condición de futbolista cordobés y por el deseo que el propio jugador ha manifestado en distintos momentos de formar parte del proyecto de la entidad califal -donde dio algunos de los primeros pasos de su formación- en algún momento de su carrera, así como por la necesidad de reforzar una zaga califal que aún se encuentra pendiente de incorporaciones antes del cierre del presente mercado de fichajes.

Finalmente, la operación no se producirá este verano. El central, que llegó a realizar la pretemporada con el Como a las órdenes de Cesc Fàbregas, continuará su progresión en LaLiga Hypermotion vestido de rojiblanco.

Dos citas marcadas en el calendario

La nueva cesión garantiza, además, dos reencuentros entre Andrés Cuenca y el Córdoba CF durante la próxima temporada, tras el episodio de la 2025-2027 en el pasado mes de abril, cuando los de Iván Ania lograron imponerse por la mínima (3-2) con un agónico gol del ahora oviedista Jacobo González.

El primero de los careos tendrá lugar el 10 de enero de 2027, cuando los blanquiverdes visiten al Sporting de Gijón en El Molinón, en pleno cierre de la primera vuelta de Liga.

El segundo llegará mucho más tarde y tendrá un escenario especialmente significativo para el central. El 6 de junio de 2027, en la última jornada del campeonato, será el Sporting quien visite El Arcángel para cerrar el ejercicio.