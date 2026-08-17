El Girona, hecho un polvorín antes de visitar al Córdoba CF en El Arcángel

El Córdoba CF apenas ha tenido tiempo para lamerse las heridas del estreno en Burgos (3-2) antes de poner ya el punto de mira en su primer compromiso como local de la temporada. El próximo viernes, El Arcángel abrirá sus puertas al fútbol oficial para recibir a un Girona (21.00 horas) que llega a la cita en unas circunstancias poco habituales. El conjunto catalán, recién descendido de Primera División, tampoco pudo pasar del empate ante el Leganés (1-1) en su estreno, pero el resultado quedó en un segundo plano ante todo lo sucedido alrededor del encuentro.

Y es que la versión del cuadro gerundense que visitará a los de Iván Ania todavía está lejos de haber cerrado su reconstrucción después del descenso. El verano ha dejado una plantilla pendiente de varias operaciones de salida y un vestuario en el que algunos nombres propios, de hecho, ya han optado por declararse en rebeldía particular.

La primera jornada sirvió para poner algunas de esas tensiones sobre la mesa, sin ir más lejos. Tras ella, el propio Quique Álvarez, técnico rojiblanco, reconoció después del encuentro que, entre otros, Viktor Tsygankov había decidido no participar pese a estar en convocatoria: «Estaba convocado y no se ha querido cambiar», confesó.

La ruptura tras el descenso

La situación actual tiene su origen en un descenso que sorprendió especialmente por el contexto del equipo de Montilivi. Una vez certificado, algunos movimientos se produjeron de manera natural: los cedidos regresaron a sus respectivos clubes, mientras que Joel Roca puso rumbo al Olympiacos, Daley Blind regresó al Ajax y Axel Witsel y el exblanquiverde Juan Carlos finalizaron sus contratos sin renovación.

Pero el problema para el Girona no terminó ahí. Otros integrantes del vestuario también han mostrado durante el verano su intención de buscar un nuevo destino, mientras la dirección deportiva ha ido avanzando de forma paralela en la reconstrucción del equipo, con las incorporaciones de Oleksandr Pyshchur, Izan González, Iván Morante y Unai Hernández.

Eso sí, en clave de potencial adiós, el caso de Tsygankov es el que más ha trascendido después de la primera jornada, pero no es el único. Según lo sucedido alrededor del encuentro ante el Leganés, otros futbolistas de la primera plantilla también habrían trasladado internamente su deseo de no participar en el debut, aunque sus identidades no han trascendido.

Más allá, en la rampa de salida permanece también Donny van de Beek, que ni siquiera estuvo sobre el césped ante el conjunto madrileño y siguió el encuentro desde la grada mientras busca una solución a su situación. Igual definida parece la marcha de Azzedine Ounahi, que tampoco se vistió de corto en el estreno y apunta al Ajax de Míchel, mientras que las situaciones de Arnau Martínez y Álex Moreno, entre otros, también se encuentran totalmente abiertas en esta recta final de la ventana de fichajes.

Todo ello dibuja un escenario particular para el estreno de El Arcángel. El Córdoba CF se encontrará allí el viernes con un conjunto gerundense que, a priori, presenta argumentos más que suficientes para ser uno de los grandes aspirantes de la categoría, pero que afrontará la visita a territorio blanquiverde todavía inmerso pendiente de su propio polvorín.