Entre el Córdoba CF del ayer y el que quiere ser mañana: los apuntes del debut en Burgos

El Córdoba CF estrenó su nueva versión con una derrota, pero el 3-2 ante el Burgos deja bastante más que un simple tropiezo inaugural. El resultado, inevitablemente, condiciona la lectura, aunque el verdadero interés del estreno en El Plantío está en todo aquello que volvió a asomar bajo la renovada piel blanquiverde. Porque el proyecto ha cambiado muchas piezas, pero parece que no todas las inercias: las concesiones defensivas continúan siendo el gran hándicap del proyecto y ahora, con menos potencial en ataque, toca redoblar esfuerzos para conseguir lo mismo.

Porque la cuestión principal vuelve a estar en la contundencia en las áreas. Ahí necesita crecer el bloque de El Arcángel si quiere que sus fases de buen fútbol -que también las tuvo en suelo albinegro- encuentren una traducción algo más fiable en materia de puntos. El propio Iván Ania, de hecho, fue especialmente gráfico al terminar el encuentro: «Los tres goles son más demérito nuestro que mérito de ellos, son evitables totalmente». Y todavía dejó una segunda reflexión, incluso de mayor calado: «No tenemos capacidad para hacer tres o cuatro goles para poder puntuar. Tenemos que dejar la portería a cero».

En esas dos frases queda condensada buena parte de la primera tarea pendiente del nuevo curso.

La defensa, punto de partida

Durante la pretemporada, precisamente una de las lecturas que más invitaban al optimismo había sido la solidez defensiva. El Córdoba CF había tratado de construir una versión algo más pragmática, con una zaga que, en términos generales, había transmitido buenas sensaciones -quitando el duelo con el Almería- y parecía haber dejado atrás algunos de los problemas de hace unos meses.

El primer partido oficial, sin embargo, ha devuelto un recuerdo bastante menos amable. No tanto por el número de ocasiones concedidas como por la manera en la que llegaron los goles, los tres, en gran medida, propiciados por las clásicas desconexiones defensivas. Agrio debut quedó para Juan Gutiérrez, muy exigido, mientras que Iker Álvarez tampoco tuvo la tarde y ni Egoitz ni Tasende llegaron a tener incidencia real...

La reclamación de Ania tras el pleito apunta, por tanto, a una cuestión prácticamente de estructura. El equipo del asturiano no debe depender de marcar tres o cuatro goles para ganar un partido. Menos aún en una LaLiga Hypermotion que precisamente si de algo presume este año es de proyectos potentes, por lo que conceder ahora sale incluso algo más caro.

Iván Ania, en el centro de la imagen, junto a su cuerpo técnico en el banquillo de El Plantío. / lof

El ataque busca su fórmula

La otra gran incógnita aparece en el frente ofensivo. La apuesta del ovetense ante el Burgos ya dejó entrever que la búsqueda sigue abierta. Enol Rodríguez partió desplazado hacia la izquierda, mientras Tasende asumía una posición más profunda para tratar de generar peligro mediante centros laterales. Ni uno ni otro terminaron dando con la tecla.

En ese escenario, Christian Carracedo fue inicialmente uno de los principales argumentos ofensivos. El catalán participó en el primer gol y dejó una asistencia, aunque su influencia fue diluyéndose conforme el Burgos consiguió hacerse con el control. Víctor Sánchez, por su parte, mostró ese perfil agresivo, trabajador y vertical que le ha convertido en una de las notas más interesantes del verano, aunque quedó demasiado aislado.

Tampoco los cambios terminaron de resolver la ecuación. Kevin Medina no encontró los espacios ante un rival casi totalmente replagado replegado y Diego Percan apenas pudo entrar en juego. Eso sí, la espectacular chilena del leonés a punto estuvo de arañar un punto de la tarde-noche.

Y ante todo ese panorama, se entiende, y ahora quizá con un punto más de intensidad, que Iván Ania ande reclamando más pólvora para su propuesta atacante.

Enol Rodríguez lanza un servicio al área burgalesa durante el choque en El Plantío. / lof

El mediocampo, posible certeza

No todo fueron malas noticias, eso sí. Una de las parcelas que sí dejó argumentos para cierto optimismo fue la medular. Y es que el Córdoba CF creció cuando consiguió que su sala de máquinas entrara realmente en contacto con el partido y, especialmente tras el descanso, recuperó parte del control que había perdido durante el primer tiempo.

Diarra representa uno de los principales brotes verdes. Su capacidad para aparecer entre líneas y su llegada al área quedaron reflejadas en el primer gol del curso, incluso con la dosis de fortuna que acompañó a la acción. Su regreso a Córdoba ya había generado expectativas y su puesta de largo oficial dejó motivos para pensar que puede convertirse nuevamente en una pieza diferencial.

También Isma Ruiz volvió a cumplir con el papel que se espera de él, mientras que Eder García dejó probablemente una de las mejores noticias individuales del estreno. El centrocampista, además de firmar un gran gol para colocar el 2-2 justo antes del descanso, ofreció argumentos para pensar que puede asumir ese rol huérfano tras el adiós de Requena. Incluso Adnane Ghailan, ya en el tramo final, tuvo tiempo para dejar detalles.

Isma Ruiz conduce el esférico en el Burgos-Córdoba CF. / LOF

Con trabajo por hacer

En definitiva, todas las realidades vistas durante el cruce en El Plantío apuntan a un sitio concreto: el mercado. Lógicamente, todavía queda por terminar de ensamblar las piezas, con los clásicos mecanismos aún interiorizándose -sobre todo por parte de los recién llegados- y la filosofía calando, aunque poco a poco. Hasta el último segundo del día 1 de septiembre tienen por la planta noble de El Arcángel para hacerse con algún que otro remiendo, que quizá por la ansiedad del estreno se antoje más necesario, pero que de un modo u otro parace imprescindible para que la 2026-2027 sea de verdad escenario de cambios, pero a mejor.

Y todo lo anterior, con un añadido anecdótico: la hora de estadísticas negativas en los estrenos sigue en pie, aún sin triunfos en los estrenos de Ania, sin ganar en Burgos desde hace dos décadas y media y, además, dejando aún el año 1969 como la última ocasión en la que los cordobesistas debutaron con victoria en campo ajeno entre las dos primeras categorías.