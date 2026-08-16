Las notas
Víctor Sánchez, el mejor del Córdoba CF en su agridulce estreno ante el Burgos
El punta sevillano sobresalió en una discreta actuación blanquiverde, en la que también dejaron su sello futbolistas como Diarra o Christian Carracedo
IKER ÁLVAREZ (4)
Testigo
Pudo hacer en algo más en el primer par de goles. No se atrevió a salir a la carrera de Mollejo en el tramo final y el ciudadrealeño colgó el balón del 3-2 definitivo.
EGOITZ MUÑOZ (4)
Suficiente
Tuvo que bregar con Llabrés e Ignasi Vilarrasa y no salió indemne. Se empleó a fondo en fase defensiva, aunque apareció poco arriba.
RUBÉN ALVES (5)
Exigido
Sufrió con las arremetidas de Forés y las incursiones de Curro Sánchez. Importante en la salida de balón y achicando aguas, aunque no tuvo la tarde.
JUAN GUTIÉRREZ (3)
Mal
Comenzó con buen pie, pero pronto acabó superado. Forés le ganó la carrera en el primer gol local y en casi todos los duelos. Le faltó ritmo.
TASENDE (4)
No se atrevió
Había espacios por su carril, pero pocas veces trató de explotarlos. Se limitó a colgar centros, sin mucho éxito. Sufrió para contener a David González.
ISMA RUIZ (5)
Multiplicado
Le tocó cubrir el doble de terreno en la primera mitad y sufrió en salida de balón. Mejoró tras el descanso e incluso se asomó al área rival.
DIARRA (6)
El primer gol
Inauguró el curso con diana y fue un incordio atacando intervalos y espacios. Apareció entre líneas, aunque no se asoció demasiado.
EDER GARCÍA (6)
Golazo
Acabó desfondado. Sufrió como referencia en la creación de juego, aunque aportó en defensa y se sacó un voleón de la chistera para empatar antes del descanso.
VÍCTOR SÁNCHEZ (6)
Tiene potencial
Cada balón que rondaba, lo hacía con sentido. Se hartó de pelear y buscar su gol, aunque no llegó. Bien en el juego de espaldas y por arriba. Le faltó mojar.
CARRACEDO (6)
Asistencia
De más a menos. Dio el pase del gol de Diarra y ya ha abierto su cuenta de asistencias particular. Después, bajó el nivel y pecó de conducir en exceso. No brilló.
ENOL RODRÍGUEZ (4)
Poco
Apenas participó como extremo. Trató de generar superioridad numérica en el área, pero no llegó a cazar casi ninguna. No es su sitio.
GHAILAN (5) Aportó.
ÁLEX MARTÍN (-) Sin tiempo.
ALBARRÁN (-) Sin tiempo.
PERCAN (5) Esa chilena.
KEVIN (4) No desbordó.
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