Víctor Sánchez, el mejor del Córdoba CF en su agridulce estreno ante el Burgos

IKER ÁLVAREZ (4)

Testigo

Pudo hacer en algo más en el primer par de goles. No se atrevió a salir a la carrera de Mollejo en el tramo final y el ciudadrealeño colgó el balón del 3-2 definitivo.

EGOITZ MUÑOZ (4)

Suficiente

Tuvo que bregar con Llabrés e Ignasi Vilarrasa y no salió indemne. Se empleó a fondo en fase defensiva, aunque apareció poco arriba.

RUBÉN ALVES (5)

Exigido

Sufrió con las arremetidas de Forés y las incursiones de Curro Sánchez. Importante en la salida de balón y achicando aguas, aunque no tuvo la tarde.

JUAN GUTIÉRREZ (3)

Mal

Comenzó con buen pie, pero pronto acabó superado. Forés le ganó la carrera en el primer gol local y en casi todos los duelos. Le faltó ritmo.

TASENDE (4)

No se atrevió

Había espacios por su carril, pero pocas veces trató de explotarlos. Se limitó a colgar centros, sin mucho éxito. Sufrió para contener a David González.

ISMA RUIZ (5)

Multiplicado

Le tocó cubrir el doble de terreno en la primera mitad y sufrió en salida de balón. Mejoró tras el descanso e incluso se asomó al área rival.

DIARRA (6)

El primer gol

Inauguró el curso con diana y fue un incordio atacando intervalos y espacios. Apareció entre líneas, aunque no se asoció demasiado.

EDER GARCÍA (6)

Golazo

Acabó desfondado. Sufrió como referencia en la creación de juego, aunque aportó en defensa y se sacó un voleón de la chistera para empatar antes del descanso.

VÍCTOR SÁNCHEZ (6)

Tiene potencial

Cada balón que rondaba, lo hacía con sentido. Se hartó de pelear y buscar su gol, aunque no llegó. Bien en el juego de espaldas y por arriba. Le faltó mojar.

CARRACEDO (6)

Asistencia

De más a menos. Dio el pase del gol de Diarra y ya ha abierto su cuenta de asistencias particular. Después, bajó el nivel y pecó de conducir en exceso. No brilló.

ENOL RODRÍGUEZ (4)

Poco

Apenas participó como extremo. Trató de generar superioridad numérica en el área, pero no llegó a cazar casi ninguna. No es su sitio.

GHAILAN (5) Aportó.

ÁLEX MARTÍN (-) Sin tiempo.

ALBARRÁN (-) Sin tiempo.

PERCAN (5) Esa chilena.

KEVIN (4) No desbordó.