Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: "El hambre y la ilusión de la plantilla van a suplir la inexperiencia"

La cuarta temporada de Iván Ania en el Córdoba CF ya está en marcha y lo hace con un reto que eleva todavía más el listón: dar otro paso al frente en una LaLiga Hypermotion que se presenta, quizá, más exigente que nunca. El técnico asturiano, a las puertas de alargar su condición del director de orquesta más longevo del banquillo de El Arcángel, afronta la 2026-2027 con un bloque renovado, la ambición intacta y el poso de tres años de aprendizaje en blanquiverde. Todo ello, con la mirada puesta en volver a hacer historia, pero sin vender certezas: «No cerramos la puerta a nada». Un escenario en el que también quedan deberes por resolver, desde un «mercado todavía abierto» hasta la adaptación a las «nuevas normativas arbitrales» y, especialmente, un viejo hándicap que el propio preparador vuelve a poner sobre la mesa en estas fechas: la ausencia de una Ciudad Deportiva a la altura de las exigencias del fútbol profesional.

Ya quedó atrás la pretemporada y sus probaturas, empieza lo bueno, ¿no?

Las pretemporadas, al final, se hacen largas, son cinco semanas siempre pensando en el primer partido, que en este caso es contra el Burgos. Hemos tenido la suerte de que casi todos los jugadores están ya desde el inicio y, en ese sentido, para trabajar es más cómodo. También hemos tenido la suerte de que, salvo la lesión de Jacobo, que es fortuita, nos han respetado bastante las lesiones. Hemos podido trabajar con casi todos. Hemos hecho probaturas de todo tipo, de jugadores en algunas posiciones distintas, de combinar parejas de centrales, parejas de medios centros, parejas de interiores, delanteros... Siempre digo que el objetivo de las pretemporadas es cargar las baterías de cara a la Liga.

Lo importante antes de iniciar el campeonato se dice siempre que son las sensaciones, ¿cuáles fueron las suyas?

La sensación del equipo es que vamos a ser competitivos, que eso creo que es una piedra sobre la que basarse. Aparte de eso, tendremos que dominar las áreas. Como dije desde que subimos a Segunda, lo que sucede entre área y área muchas veces no tiene reflejo en el marcador.

¿El duelo ante el Almería pudo ser un toque de atención?

Diría la segunda parte del partido ante el Almería. Creo que en la primera parte estuvimos muy bien, fuimos superiores, nos faltó hacer ese gol. Después, nos fuimos un poco del partido, tuve la sensación de que dimos el partido por perdido y ya no lo competimos. Pero la sensación de la pretemporada, habiéndonos enfrentado a incluso rivales de Primera División como Sevilla o Elche, creo que es buena.

La realidad es que, pese a que llega la primera jornada de Liga, el equipo aún no está cerrado.

No, todavía tenemos fichas disponibles. Tenemos claro que, en caso de que venga alguien, en qué posiciones tiene que venir. No soy de los que suele querer que vengan todos los fichajes muy rápido, hay veces que el esperar te abre puertas que a principios de mercado no están abiertas. Soy más partidario de que, lo que venga, nos haga mejores.

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, junto a los banquillos centrales de El Arcángel. / A.J. González

¿Qué tal se han acoplado los nuevos fichajes del proyecto?

La adaptación está siendo buena, creo que vamos a tener un muy buen grupo. Es un grupo joven, muy unido, por lo que he podido comprobar en estas cinco semanas, sobre todo en la semana de Oliva. Allí compartimos las 24 horas durante toda una semana. Tener un buen vestuario es la base de los posibles éxitos de los equipos.

¿Un grupo joven con, quizás, muchas apuestas?

Sí, es una plantilla joven. Va a haber gente debutante, pero solamente el hambre, la ilusión que les hace dar ese salto de categoría, creo que va a suplir la posible inexperiencia. Lo suplirán con esa ambición, esas ganas que tienen. Son cosas que les van a permitir igualar a cualquiera que lleve años en la categoría. Estoy contento con lo que tengo.

El hambre e ilusión de la plantilla va a suplir la inexperiencia. Estoy contento con lo que tengo.

Aunque como entrenador, imagino que ha sido un jarro de agua fría perder a pilares de la pasada temporada como Fuentes, Requena o Vilarrasa a lo largo del mercado.

A medida que van pasando los años, te vas dando cuenta de que les puedes coger cariño, pero que es algo pasajero (ríe). Porque aparecen, desaparecen jugadores... Piensas que se va uno y se acaba el mundo, y luego llega otro y te vuelves a ilusionar. Es evidente que se ha ido gente importante, pero los que han venido estoy seguro que van a suplirles e intentar mejorar incluso las prestaciones que nos daban.

¿Considera que hay alguna demarcación que necesita reforzarse especialmente ahora mismo?

Yo estoy contento con lo que tengo. Es cierto que hay posiciones por reforzar, aunque hay otras que será más difícil, porque están dobladas o incluso con tres jugadores. Aún así creo que hay que estar abiertos a lo que te pueda ofrecer el mercado, no se debe renunciar a ser mejor si está la posibilidad.

De hecho, su propio nombre sonó para otros equipos a inicios de verano.

Bueno, siempre me sucede. Tuve opciones de poder irme y siempre zanjé el tema. Si alguien me quería, sabía lo que tenía que hacer, que era pagar la cláusula. Yo no iba ni a forzar la situación ni a que se negociara absolutamente nada. Estoy agradecido al club por la confianza que me ha dado desde el primer día que llegué. Cuando no fueron bien las cosas, siempre me mostró su respaldo. Para mí, eso es un motivo de no poder fallar a esa gente que me ha apoyado. Yo no iba ni a forzar una salida, ni muchísimo menos, como a lo mejor hay otra gente que sí lo hace... En esta vida hay que ser agradecido.

Tuve opciones de poder irme y siempre zanjé el tema. Yo no iba ni a forzar una salida, ni muchísimo menos, como a lo mejor hay otra gente que sí lo hace.

Porque usted se prepara precisamente para comenzar su cuarta temporada en El Arcángel.

No es habitual que un entrenador esté cuatro años seguidos en el mismo club, más con la exigencia que tenemos en el fútbol profesional y la exigencia que hay en el Córdoba CF. Es una responsabilidad y un motivo de orgullo. Por otra parte, es una ventaja porque conozco el club, conozco la ciudad, conozco todo. Esto lo tengo ya muy interiorizado.

¿Se esperaba todo lo que ha vivido cuando llegó desde el Algeciras?

El primer año tenía clarísimo que quería ascender (ríe). Después, era una incógnita, una incertidumbre que va a pasar al siguiente año al fútbol profesional, que ya es totalmente distinto. Creía que venía a un club muy importante. No me esperaba estar tanto tiempo porque sabemos lo que es el mundo del fútbol. Si me hubiesen dicho el día que firmo que iba a estar cuatro años, posiblemente se me hubiese hecho raro. Eso sí, desde el primer día sentí que este era un lugar en el que iba a estar a gusto. Tengo un sentimiento de pertenencia grande con Córdoba y eso me hace trabajar más aún.

En las tres campañas que lleva aquí, los inicios siempre han sido complicados.

Sí, es cierto. Muchas veces no va en relación al trabajo de pretemporada, sino a qué rivales te enfrentas. El calendario también te condiciona en esos inicios. No es lo mismo iniciar contra un recién ascendido que contra un descendido de Primera, por ejemplo. Todas esas situaciones creo que tienen que ver. También, el que haya muchos jugadores del año anterior o no, para el tema de la adaptación al modelo de juego. Pero lo que está claro es que, aunque hayamos iniciado mal,siempre hemos sido capaces de sacar la situación adelante.

El pasado curso tuvo que ser de mucho aprendizaje. Fue de grandes excesos, pasando desde la peor racha del club en Segunda División a la mejor, en apenas unas semanas.

Eso habla de que, en el fútbol, ni todo está bien ni todo está mal. Cuando estuvimos un punto de 24, mi sensación es que el equipo no estaba muerto. Después, ganamos seis partidos seguidos, aunque algunas victorias fueron habiendo hecho menos méritos que en alguna de las derrotas, por ejemplo. Trato de verlo todo desde un punto autocrítico y lo que está claro es que los datos están ahí.

Siempre remarca su ambición, ¿cómo de agridulce fue no poder finalmente optar a ese playoff?

Cuando terminó la Liga tenía la sensación de que fue una pena, porque podríamos haber aspirado a algo más. El primer objetivo era hacer los 50 puntos y salvarse, pero una vez que lo consigues con tanto margen... Te da la sensación de que se te quedan algo cortos. Ahora sí valoro más lo que hicimos, creo que fue una muy buena temporada, pero es cierto que, en ese momento, es agridulce. Te queda la sensación de que habría podido ser el año ideal para habernos metido en esa situación de playoff.

También ha comentado que como entrenador, nota que personalmente ha evolucionado en todo este tiempo.

Desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de estar más adaptado a la categoría... Noto el respeto de la categoría, desde rivales a árbitros, el respeto que no nos tenían en la primera temporada. Después, como entrenador, yo crezco con las situaciones que van pasando, con la toma de decisiones. Cada vez me siento más preparado, hay cosas que no hacía cuando llegué y que ahora las tengo interiorizadas. He crecido como entrenador.

En pretemporada, quizás, se ha visto una versión algo más sólida en defensa.

Yo creo que la solidez defensiva te la da el perfil de jugadores que tengas. Nosotros seguimos entrenando más o menos las mismas situaciones. Creo que tenemos que ser capaces de presionar a los rivales sin que haga falta el tener que igualarles, para tener menos riesgo. Si somos capaces de conseguir eso, vamos a estar menos expuestos.

Respecto al Burgos, la primera prueba será dura, ante un rival muy remodelado pero que apunta a luchar por los puestos de arriba este campeonato.

Ha tenido muchos cambios desde el entrenador, muchos jugadores. Ahora han tenido lesiones importantes, como Lizancos y Luengo. Les hemos visto, les hemos analizado y creemos que es un rival que tiene su potencial. Han firmado a Álex Forés, se habla también de que igual Karricaburu... El año pasado hicieron una Liga extraordinaria y no les dio para meterse en el playoff. Es un campo que en estos dos últimos años no se nos ha dado, pero esto es inicio de Liga, temporada distinta. Todo lo atrás no vale para nada.

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, en la zona mixta de El Arcángel. / A.J. González

¿Y le sorprende el poder económico que están mostrando algunos rivales en este mercado?

Me sorprenden algunos fichajes, sí (ríe). En algunos casos, me ha sorprendido bastante que se tenga la capacidad para poder firmar jugadores que yo, desde fuera y sin saber lo que ganan, sé que no son jugadores baratos. Me sorprende que tengan esa capacidad. Pero bueno, si pueden hacerlo... Por ejemplo, juntar a Forés y Karrikaburu... Estamos hablando de jugadores de nivel de Primera, no es fácil acceder a ellos, eso te lo da el poder económico que tienes.

En cuanto a lo propio, llama la atención el caso del fichaje de Salim El Jebari, que llegó lesionado.

Lo primero, sorprendido. El primer entrenamiento lo teníamos contemplado con él y me dijo el médico que estaba fastidiado de una pubalgia. Yo entonces claro, no sabía si no iba a poder participar solo ese día, una semana... Al final se ha perdido toda la pretemporada y luego, cuando logre arrancar, tendrá que hacer su propia preparación. De momento no lo tenemos ni se sabe cuándo lo vamos a tener.

Con el caso de El Jebari, lo primero, sorprendido. El primer entrenamiento lo teníamos contemplado con él y, al final, se ha perdido la pretemporada... De momento no lo tenemos ni se sabe cuándo lo vamos a tener.

Y sobre el resto, ¿cómo ha visto en estos días al grupo?

Es un grupo joven, con lo que eso conlleva. Los grupos jóvenes son gente con inquietudes distintas a un grupo más veterano. En lo futbolístico, tienen muchas ganas de crecer. Están viendo jugadores que vienen al Córdoba CF sin mucho nombre y que luego consiguen dar el salto. Eso también a ellos les atrae, porque todos tendrán el objetivo de mejorar, de ir a clubes mucho más grandes. En esa ambición es donde reside el éxito.

Pilares como Isma Ruiz, Christian Carracedo o Rubén Alves sí que continúan. Para usted, entiendo que será un plus poder seguir contando con ellos en el equipo.

Sí, siempre necesitas una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores que ya tengan un bagaje. Atrás, en la línea defensiva, tienes a Rubén Alves, tienes a Carlos Albarrán... En el centro tienes Isma, que ya es un veterano dentro de que es joven, pero ya lleva partidos en la categoría... Arriba está Carracedo, que es el que más tiempo lleva ahora mismo aquí en el equipo. Esos jugadores son los que tienen que tirar un poco del resto.

Se dice con voz baja, pero desde la entidad, como a cada año, el objetivo pasa por mejorar lo que se hizo en el anterior. En la 25-26 se luchó por entrar al playoff, ahora, el siguiente paso es alcanzarlo, ¿no?

No cerramos la puerta a nada, eso está claro. Sería una limitación grande cerrarte la puerta mentalmente a algo, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad, de cómo está la categoría. Nuestro primer objetivo son los 50 puntos y, a partir de ahí, ya se verá. No podemos vender algo que no sabemos si va a suceder o no.

También le voy a preguntar por la Copa del Rey, una asignatura pendiente...

Sí, el primer año nos quedamos fuera en Olot, el año pasado nos quedamos fuera en Cieza. La verdad que son dos cagadas, esa es la verdad. No es normal quedarte fuera contra equipos de Segunda RFEF. El fútbol tiene esas cosas, que no hay rival pequeño. De cara a esta temporada, cuando sea el sorteo y veamos quién nos toca, tendremos que hacer autocrítica.

Se presenta un categoría muy compleja, con la llegada de Mallorca, Girona, Oviedo y la continuidad de bloques como Almería, Las Palmas…

Para mí la categoría este año va a ser más fuerte incluso que el pasado, con los descensos de Mallorca, de Girona, del Oviedo, más los equipos que se están haciendo tipo Almería... Son equipos que van a estar en una situación de superioridad respecto a los demás por la capacidad económica que tienen.

¿En qué cree que se diferencia el nuevo Córdoba CF del que vimos hace unos meses?

Se verá un modelo de juego parecido, pero estamos intentando evolucionarlo. Vamos a ser competitivo, intentaremos ser más sólidos defensivamente y más eficaces. Por lo que he visto en pretemporada, vamos a ser un equipo que seguirá generando muchas llegadas, especialmente por fuera. Tendremos que tener mayor acierto en las dos áreas... También tengo claro que pueden influir, y mucho, las nuevas normas arbitrales. Los saques de portería con solo cinco u ocho segundos, los saques de banda... Va a condicionar muchos partidos y entorpecer el fútbol. Llevaba seis años trabajando y evolucionando el inicio de meta para que ahora, a lo mejor, toque cambiarlo precisamente por esta nueva normativa.

Iván Ania, durante la entrevista a CÓRDOBA en la sala de prensa de El Arcángel. / A.J. González

¿Y qué objetivos se marca en lo personal y colectivo para este año?

El objetivo es seguir creciendo de la mano con el club, dar cada vez más pasos adelante. Tanto los jugadores como yo personalmente pensamos lo mismo.

También sigue el objetivo del club de la nueva Ciudad Deportiva. Como técnico, imagino que el trabajo en las instalaciones actuales tiene cierto margen de mejora.

Ahí creo que tenemos un lunar importante. Vamos muy en inferioridad respecto a casi todos los equipos de la categoría, que todos tienen sus ciudades deportivas. Ahí vamos muy por detrás de los demás equipos. Lógicamente, ya estamos adaptados a empezar el entreno en el estadio, hacer el gimnasio, coger el coche... pero para mí eso es un hándicap muy importante. Antes de estar aquí, cuando hablé con algún entrenador pasado, puede que de hace diez años, ya estaba ese lunar. Espero que se pueda resolver cuanto antes, es vital para el crecimiento de un club.

Con la Ciudad Deportiva vamos muy por detrás de los demás equipos. Para mí, eso es un hándicap muy importante. Es algo vital para el crecimiento de un club.

Y para terminar, ¿un mensaje al cordobesismo?

Un mensaje de agradecimiento, por volver a confiar en el equipo. Ojalá que sean capaces de disfrutar en los partidos y que, sobre todo, se puedan identificar con lo que vean en el campo, que se sientan orgullosos.