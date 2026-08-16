Iván Ania, crítico tras la derrota ante el Burgos: "Los tres goles son más de mérito nuestro que mérito de ellos"

El resultado no hizo justicia a todo lo que mostró el Córdoba CF en su estreno liguero, pero sí dejó una lección clara para Iván Ania: en Segunda División, los errores se pagan. El conjunto blanquiverde cayó por 3-2 ante el Burgos después de adelantarse y dominar buena parte del encuentro. Una derrota que el técnico cordobesista considera excesiva por el juego desplegado, aunque también reconoce que su equipo concedió demasiado para poder marcharse de El Plantío con premio. «Creo que dominamos de los 90 minutos, dominamos 70 más o menos, 25 de la primera parte hasta que nos hacen el empate. Luego ellos en ese tramo del gol al final de la primera parte están mejor y nos dominan un poco y la segunda parte es totalmente nuestra. Estaba viendo las estadísticas: ocho tiros a puerta, ocho tiros fuera. Hicimos lo suficiente como para llevarnos, ya no te digo la victoria, pero por lo menos algo. Al final los errores penalizan y los tres goles son más de mérito nuestro que mérito de ellos, son evitables totalmente», explicó el preparador asturiano.

Falta de intensidad en la presión

Aun empezando una nueva era en el Córdoba CF, los principales problemas del conjunto blanquiverde sigen siendo los mismos. «Hoy no hemos estado expuestos porque no hemos igualado, hemos ido en inferioridad a la presión. Permitimos, sobre todo en la primera parte, que los centrales salieran y pudieran jugarnos a la espalda. Nos faltó muchísima intensidad en la presión», indicó.

La respuesta tras el descanso fue, sin embargo, mucho más positiva. «En la segunda parte ya estuvimos mucho más altos, estuvimos mucho más tiempo en campo rival. Tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones, no las metimos y en una pérdida nos hicieron ese tercer gol», añadió.

Un resultado que no hace justicia

Aun así, Ania también destacó algunos aspectos positivos del estreno, especialmente las aportaciones de los nuevos futbolistas: «Diarra nos dio lo que esperábamos de él, lo que conocemos de muchísimos cortes, muchas llegadas a línea de fondo...». Sobre Eder, señaló que «el gol fue un despeje de una falta lateral, me parece. Le llega y desde la zona de rechace es capaz de hacer gol».

Iván Ania junto a su cuerpo técnico antes de que comenzara el Burgos-Córdoba CF en El Plantío. / lof

Aun así, el técnico volvió a insistir en que el balance final debería haber sido diferente: «Creo que con ocho disparos a puerta y ocho tiros fuera deberíamos de, por lo menos, haber puntuado».

Dejar la portería a cero

El entrenador sí quiso dejar una tarea clara para su equipo: mejorar la contundencia defensiva. «Tenemos que sacar una lectura clara que es que no puedes conceder absolutamente nada. Y encajar tres goles fuera de casa es muy difícil poder puntuar porque no tenemos capacidad para hacer cuatro goles o tres goles para poder puntuar. Tenemos que dejar la portería a cero», insistió.

Pese a valorar el buen segundo tiempo, Ania rechazó marcharse satisfecho de El Plantío. «Yo cuando salgo derrotado nunca me marcho satisfecho. Si hemos perdido el partido es porque ha habido cosas que no hemos hecho bien, eso está claro. En el minuto 15 llevábamos tres ocasiones y un gol. No puede ser que en tres llegadas, una de Víctor, una del gol de Diarra, una otra de Carra», aclaró.

La derrota también tuvo un componente emocional por el desplazamiento de más de 400 aficionados cordobesistas. «Es una pena porque ahora el viaje de vuelta es largo y hubiese sido mucho más cómodo viajar con tres puntos en el bolsillo», reconoció Ania, que quiso cerrar con un mensaje de continuidad: «Tenemos que continuar, esto acaba de empezar, los equipos estamos con pruebas, con crecimiento y necesitamos competir. Y a lo que hemos hecho bien hoy añadir y mejorar lo que no hemos hecho bien».