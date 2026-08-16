Eder García, tras estrenarse como goleador del Córdoba CF: "Contento con el gol, pero nuestros errores nos han perjudicado mucho"

El Córdoba CF no pudo estrenar la temporada con un resultado positivo ante el Burgos, pero Eder García sí encontró un motivo para guardar con especial cariño su debut oficial con la camiseta blanquiverde. El centrocampista fue el encargado de igualar el encuentro antes del descanso con una volea desde la frontal y firmó así su primer tanto como cordobesista. Pese a la alegría personal, el futbolista lamentó los errores que terminaron decantando el partido del lado del cuadro burgalés. «La verdad que el resultado no ha sido lo que esperábamos. Yo creo que el equipo ha hecho buen trabajo, pero la verdad que nuestros errores nos han perjudicado mucho», indicó.

Contento por el gol

En el plano individual, el centrocampista sí tuvo un motivo para sonreír. Su aparición sobre la bocina de la primera mitad permitió al Córdoba CF marcharse al descanso con el 2-2 y supuso, además, su estreno goleador como jugador blanquiverde. «A nivel personal, estoy contento con el gol», reconoció.

Acción en la que Eder García pone el 2-2 del encuentro entre el Burgos y el Córdoba CF. / lof

Corregir situaciones

Más allá del tanto y de las buenas sensaciones ofrecidas durante diferentes fases del encuentro, Eder García consideró que el equipo todavía tiene margen para corregir algunos aspectos en este inicio de campeonato.

«Yo creo que todavía nos toca pulir esas situaciones, los errores sobre todo que hemos cometido, para seguir dando el mejor nivel posible para los siguientes partidos», señaló el centrocampista, que ya pone el foco en la reacción del conjunto de Iván Ania después de un estreno liguero que terminó sin premio.