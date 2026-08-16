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El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el debut en Burgos

Los de Iván Ania caen derrotados en su primer partido de la temporada, en el que iniciaron por delante y acabaron siendo superados en el tiempo de descuento

Enol pugna con Appin en un lance del Burgos-Córdoba CF.

Enol pugna con Appin en un lance del Burgos-Córdoba CF. / LOF

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF inauguró la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion con una derrota sobre la bocina ante el Burgos, que logró reponerse del tanto inicial de Diarra. Forés y Llabrés dieron la vuelta al duelo, mientras que Eder García volvió a nivelarlo sobre la bocina al descanso y David González, entones en el último suspiro de partido, colocó el 3-2 definitivo.

Así funciona la competición

La Segunda División española se desarrolla mediante un sistema de liga regular de 42 jornadas, en el que cada equipo suma puntos en función de los resultados obtenidos durante la temporada. Una vez finalizado el campeonato, la clasificación determina tanto los ascensos como los descensos.

Los dos primeros clasificados logran el ascenso directo a Primera División. Por su parte, los equipos que terminan entre la tercera y la sexta posición disputan el conocido playoff de ascenso, una fase eliminatoria que determina qué club consigue la última plaza para competir en la máxima categoría del fútbol español. En la zona baja de la clasificación, los cuatro últimos equipos descienden a Primera Federación.

La actual temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 14 de agosto y concluirá el 6 de junio, después de disputarse los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez finalizada esta primera etapa, el playoff de ascenso comenzará una semana después.

El playoff de ascenso a Primera División se disputa mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado juega el partido de ida como local, mientras que el conjunto mejor situado en la clasificación disputa la vuelta en su propio estadio. Si el empate se mantiene después de los 180 minutos y la prórroga, no se recurre a una tanda de penaltis. En ese caso, se aplica la denominada ventaja deportiva, que beneficia al equipo que obtuvo una mejor posición en la clasificación durante la temporada regular.

Noticias relacionadas y más

Las semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto y al cuarto contra el quinto. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final a doble partido, cuyo ganador consigue el tercer y último ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.

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