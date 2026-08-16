Burgos-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes inician la temporada en El Plantío

Altas y bajas

El Córdoba CF y el Burgos afrontan el estreno liguero con plantillas muy renovadas después de un verano de mucho movimiento en los despachos. El conjunto blanquiverde ha realizado 14 incorporaciones, mientras que el cuadro burgalés suma ocho refuerzos hasta la fecha.

En el apartado de bajas, Iván Ania no podrá contar con Jacobo Martí, Franck Fomeyem, Adilson Mendes ni Salim El Jebari, todos ellos por lesión. Por parte local, el Burgos también presenta dos ausencias importantes: Oier Luengo y Álex Lizancos.