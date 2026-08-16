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Fútbol | Primera jornada de Liga en Segunda División

Burgos-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes inician la temporada en El Plantío

El conjunto de Iván Ania buscará arrancar el campeonato con una victoria y sumar sus primeros tres puntos

Los jugadores del Córdoba CF ya se encuentran en El Plantío para disputar el encuentro ante el Burgos.

Los jugadores del Córdoba CF ya se encuentran en El Plantío para disputar el encuentro ante el Burgos. / CCF

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María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF pone este domingo el contador a cero. El conjunto blanquiverde se desplaza hasta El Plantío para enfrentarse al Burgos (19.00 horas) en un estreno liguero que llega después de varias semanas de trabajo, cambios y pruebas. Comienza así la tercera temporada consecutiva de los cordobesistas en LaLiga Hypermotion, una campaña en la que el equipo de Iván Ania vuelve a partir con el reto de asentarse en la categoría y dar un paso adelante respecto a sus dos cursos anteriores.

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