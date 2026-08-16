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Fútbol | Primera jornada de Liga en Segunda División
Burgos-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes inician la temporada en El Plantío
El conjunto de Iván Ania buscará arrancar el campeonato con una victoria y sumar sus primeros tres puntos
El Córdoba CF pone este domingo el contador a cero. El conjunto blanquiverde se desplaza hasta El Plantío para enfrentarse al Burgos (19.00 horas) en un estreno liguero que llega después de varias semanas de trabajo, cambios y pruebas. Comienza así la tercera temporada consecutiva de los cordobesistas en LaLiga Hypermotion, una campaña en la que el equipo de Iván Ania vuelve a partir con el reto de asentarse en la categoría y dar un paso adelante respecto a sus dos cursos anteriores.
Altas y bajas
El Córdoba CF y el Burgos afrontan el estreno liguero con plantillas muy renovadas después de un verano de mucho movimiento en los despachos. El conjunto blanquiverde ha realizado 14 incorporaciones, mientras que el cuadro burgalés suma ocho refuerzos hasta la fecha.
En el apartado de bajas, Iván Ania no podrá contar con Jacobo Martí, Franck Fomeyem, Adilson Mendes ni Salim El Jebari, todos ellos por lesión. Por parte local, el Burgos también presenta dos ausencias importantes: Oier Luengo y Álex Lizancos.
Once inicial del Burgos
También hay once del Burgos. Sergio Francisco ya ha dado a conocer a los futbolistas que partirán de inicio ante el Córdoba CF:
Forés, Llabrés, Curro, David González, Gragera, Appin, Ignasi Vilarrasa, Greco, Sergio González, Dadie y Cantero.
Entre ellos, un rostro conocido para la afición blanquiverde: Ignasi Vilarrasa, que este verano abandonó el club blanquiverde para iniciar una nueva etapa en el conjunto burgalés.
Primer once del Córdoba CF de la temporada
¡Ya tenemos el primer once oficial de la temporada! Iván Ania despeja las primeras incógnitas y apuesta de inicio por:
Iker Álvarez bajo palos; una línea defensiva formada por Egoitz, Rubén Alves, Juan Gutiérrez y Tasende. Isma Ruiz, Eder García y Diarra en la medular; y un frente de ataque con Enol por la izquierda, Carracedo por la derecha y Víctor Sánchez como referencia ofensiva.
El primer equipo titular del curso ya está listo para echar a rodar en El Plantío.
¡El Córdoba CF vuelve a la competición oficial!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas a la primera narración minuto a minuto de la temporada en Diario Córdoba. Después de varias semanas de preparación y amistosos, el Córdoba CF echa a rodar el balón y regresa a la competición oficial. El conjunto blanquiverde visita este domingo El Plantío para medirse al Burgos, a partir de las 19.00 horas, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.
El equipo de Iván Ania afronta así su tercer curso consecutivo en la categoría de plata, después de una pretemporada en la que ha ido afinando sus piezas y dando entrada a numerosas caras nuevas. Ahora comienza lo verdaderamente importante: los puntos ya están en juego y el Córdoba CF buscará arrancar el campeonato con buen pie ante un Burgos que ejercerá de anfitrión. ¡Comenzamos!
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