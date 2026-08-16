Burgos-Córdoba CF: altas, bajas y posibles alineaciones para el debut en El Plantío

El Córdoba CF vuelve a la senda del fútbol de competición este domingo. Los de Iván Ania se preparan para visitar al Burgos en El Plantío a partir de las 19.00 horas, en una primera jornada del curso 2026-2027 en LaLiga Hypermotion en la que los pupilos del asturiano planean romper tanto su maldición particular en los estrenos lejos de casa como la mala racha frente a los blanquinegros.

El encuentro será el punto de partida para dos proyectos que, presumiblemente, aspiran a luchar por un sitio entre las seis primeras plazas en este campeonato. Dos plantillas muy reformadas, eso sí, presentan ambos, tras un bullucioso verano de fichajes, que ha reportado hasta 14 movimientos en clave de refuerzo por parte blanquiverde y ocho, hasta la fecha, en el bando local.

Ausencias en ambos equipos

La parcela médica también tendrá su cuota de protagonismo. Los cordobeses llegan con sus cuatro bajas de larga duración como únicas ausencias reseñables. No estarán, lógicamente, Jacobo Martí, Franck Fomeyem ni Adilson Mendes, al igual que tampoco un Salim El Jebari que continúa sin fecha de regreso por una pubalgia.

En clave contraria, el Burgos solo registra dos futbolistas entre algodones, aunque ambos clave: el central Orier Luengo y el lateral derecho Álex Lizancos.

Diarra realiza un pase durante la sesión de trabajo en El Arcángel del pasado martes. / A.J. González

Alineaciones probables

De este modo, estas son los dos posibles onces titulares para el choque en El Plantío:

Burgos CF: Cantero, Dadie, Sierra, Sergio González, Vilarrasa, Grajera, David González, Galdames, Curro, Javi Llabrés y Alex Forés.

Cantero, Dadie, Sierra, Sergio González, Vilarrasa, Grajera, David González, Galdames, Curro, Javi Llabrés y Alex Forés. Córdoba CF: Iker Álvarez, Egoitz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende, Isma Ruiz, Diarra, Eder García, Diego Bri, Carracedo y Enol.

El encuentro estará dirigido por el colegiado emeritense Daniel Miranda Bolaño -debutante en la categoría-, adscrito al colegio extremeño, con Iván Caparrós Hernández en el VAR.