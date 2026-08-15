El reto más difícil de Iván Ania: controlar tu parcela

«Bastante tengo con lo mío», contestó un entrenador del Córdoba CF, hace décadas, cuando se le preguntó por determinada política del club de El Arcángel, perdón, del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Y lo suyo era, nada menos, que saber cómo se encontraba determinado central que andaba distraído en las últimas semanas. O qué le iba a contar el doctor sobre el estado físico de uno de sus delanteros. También, recabar información de un dirigente sobre la situación en la que se encontraba la renovación de determinado extremo, que daba síntomas de ausencias en los últimos encuentros de Liga.

Parcelas repartidas entre varios estamentos del club, nichos de poder compartidos para, entre todos, conseguir que el vestuario se mantuviera cohesionado y empujando todos a una. Todos a una. No empujado cada uno por su particular interés. Porque el objetivo se logrará en este Córdoba CF -o no- siempre que todos los departamento y personas que lo componen empujen como un solo hombre.

Pero un solo hombre encabezará el reto deportivo: Iván Ania. Él será el primero que deberá de dar ejemplo con aquello de «los egos se quedan en la puerta» que bramaba un antecesor suyo antes de entrar en el vestuario por primera vez. Empezando por el suyo propio, para dar ejemplo, obviamente. El asturiano es historia del Córdoba CF. Cierto es que en un Córdoba CF algo atípico, ya que en la grada se comentaba la pasada campaña que ningún técnico, en el pasado, hubiera soportado la crisis de sumar un solo punto de 24 en juego. Pero los tiempos son otros y tampoco está del todo mal, precisamente, que la que en otros tiempos fue la trituradora de entrenadores mantenga a uno en contra de lo que dicta la lógica futbolística -¿la hay en realidad?- tras dos meses sin ganar. El historial del ovetense es sobresaliente como blanco y verde: además del ascenso a Segunda, Ania ha logrado mantener con solvencia al equipo en Segunda y también puesto en el escaparate a varios jugadores, lo que en el nuevo estilo de gestión marcado por Baréin significa posibles traspasos y atracción a otros jóvenes hacia el proyecto cordobesista.

Iván Ania, en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. González

El récord de Ania

Nunca un entrenador en los 72 años de historia del Córdoba CF inició una cuarta temporada consecutiva en el banquillo de El Arcángel. Y si en esta 2026-27 Iván Ania logra entregar la tarjeta al final del recorrido final entrará en el podio de entrenadores que más partidos han dirigido al conjunto blanquiverde en su historia y, llegado junio del 2027 en las mismas condiciones, Iván Ania sólo sería superado por Pepe Escalante, con 176 encuentros, en la estadística de más encuentros dirigidos al Córdoba CF en su historia, aunque en el caso del asturiano, en un tiempo récord.

No se presenta la temporada 2026-27, en todo caso, como un trámite a este Córdoba de Ania, ni mucho menos. Si el camino que se elige es el de soñar -los sueños están cada vez más caros y, por lo tanto, se apela a la ilusión, a la sorpresa y al «todo es posible en el fútbol»- este Córdoba de Ania tendrá ante sí a buques del tamaño del Mallorca, el Oviedo, el Girona o el Almería, un póquer de serios candidatos al ascenso directo y con un potencial económico al que ni se acercan los 18 rivales restantes. Quizá la UD Las Palmas, que también se pregona como aspirante al ascenso. Y tampoco hay que olvidar a otros como el Castellón, Sporting, Valladolid, Eibar o el primer rival liguero de los blanquiverdes, un Burgos que, pese a rentabilizar económicamente su buen rendimiento de la pasada temporada, no se quedó ahí y reforzó el plantel convenientemente de cara a la temporada que ahora comienza, justo en El Plantío, ante el Córdoba CF.

Por abajo, la pelea no será menos encarnizada, con los recién ascendidos Tenerife, Eldense, Celta Fortuna y Sabadell peleando un sitio de continuidad en el fútbol profesional ante rivales que no están llamados, a priori, a estar arriba, y que sueñan con no sufrir, como el Granada, el Ceuta, la Real Sociedad B, el Andorra o el Albacete, entre otros.

El reto del técnico asturiano

Por su parte, Iván Ania deberá volver a mantener la tensión competitiva de su Córdoba CF y, sobre todo, intentar que su equipo lime los dientes de sierra que mostró desde la llegada al banquillo del asturiano y que se hicieron más pronunciados la pasada campaña, con series históricas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Más allá de la posición clasificatoria final, que también, el asturiano tiene ante sí un reto nada fácil de lograr en Segunda División: la regularidad. No sólo en el juego o sensaciones que muestre su equipo, sino también en la puntuación. Una tarea ímproba y que le ocupará toda su capacidad de esfuerzo y concentración. Por lo tanto, bastante tendrá Iván Ania con lo suyo en esta 2026-27: controlar su parcela. No será nada fácil.