El recién ascendido Miranda Bolaño, el árbitro para el estreno del Córdoba CF ante el Burgos

El Córdoba CF ya conoce al encargado de impartir justicia en su estreno oficial de la temporada 2026-2027. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al extremeño Daniel Miranda Bolaño para dirigir el encuentro del próximo domingo ante el Burgos en El Plantío (19.00 horas), correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

El colegiado emeritense, nacido en Mérida en 1993, afrontará así su primera experiencia en el fútbol profesional después de haber completado las últimas cinco temporadas de manera ininterrumpida en categorías de bronce y Segunda Federación. Su promoción durante este verano le ha abierto las puertas de la división de plata, donde comenzará su recorrido precisamente en el estreno del conjunto de Iván Ania.

Un viejo conocido de Segunda RFEF

A sus 32 años, Miranda Bolaño acumula un expediente de 63 encuentros dirigidos entre Segunda Federación y Primera Federación. En ellos ha mostrado 386 tarjetas amarillas, con una media de 6,13 por partido, además de 26 cartulinas rojas, lo que eleva su promedio de expulsiones hasta las 0,41 por encuentro.

Su balance se completa con 26 victorias locales, 18 empates y 19 triunfos visitantes, dentro de una trayectoria que ahora da el salto a LaLiga Hypermotion.

El estreno en la categoría de plata no supondrá, sin embargo, su primera toma de contacto con el Córdoba CF. El colegiado extremeño ya dirigió a los blanquiverdes durante la temporada 2021-2022, todavía en Segunda Federación. Fue en la contundente victoria por 4-1 ante la UD San Fernando en El Arcángel, en un encuentro resuelto por los tantos de Omar Perdomo, Luismi Redondo, Miguel de las Cuevas y Antonio Casas. Una cita en la que el combinado canario acabó en inferioridad numérica por la expulsión de Manuel Alemán.

Miranda Bolaño muestra una tarjeta amarilla a un rival en el Córdoba CF-UD San Fernando del curso 2021-2022. / A.J. GONZÁLEZ

Sí será, en cambio, la primera ocasión en la que Miranda Bolaño se encuentre con el Burgos como equipo arbitrado.

En el apartado tecnológico, el encuentro contará con el valenciano Iván Caparrós Hernández, de 36 años, como responsable del VAR.