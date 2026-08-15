El Córdoba CF y su objetivo para la 26-27: cuando la exigencia supera a la prudencia

El Córdoba CF afronta en esta 2026-27 su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional después de un lustro deambulando por los sótanos del fútbol español. Una tercera campaña en la que se queda ya, definitivamente, sin red, con inicio este domingo ante el Burgos en El Plantío (19.00 horas). En la 2024-25 era obvio que el argumento desde El Arcángel (renombrado ahora con el patrocinador principal del conjunto blanquiverde) no podía ser otro que el de la permanencia. A pesar de que otros históricos del fútbol español habían hecho camino directo desde Segunda B (o Primera RFEF) hasta la Primera División (léase Mallorca o Elche), la prudencia señalaba que había que lograr mantenerse en la categoría después de cinco años de sufrimiento, especialmente, aquella 2021-22 en la que se compitió en la recién creada Segunda RFEF, categoría en la que militará en esta próxima temporada el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil, este, por derecho deportivo.

El camino anterior

Una vez lograda aquella permanencia de forma tranquila y con algún partido con bastante mérito en lo estético, se llegó en la 2025-26 al concepto de que una vez conseguida la continuidad había que buscar un reto mayor. Sin embargo, en El Arcángel se arguyó que no pocos equipos habían caído en la segunda campaña tras el ascenso. Y era cierto. Hasta el 51% de los equipos llegados desde abajo a LaLiga Hypermotion en los últimos 25 años habían caído en el primer año (32%) o en el segundo (19%). Así que había que ser prudentes… Hasta cierto punto.

Porque desde El Arenal llegaban, ya en verano, voces que aseguraban que el equipo no renunciaba a nada. De hecho, tras el mercado invernal, el propio club indicó que su aspiración era máxima, que se encontraba cerca de las plazas de honor y que no podía mirar hacia otro lado, sobre todo teniendo en cuenta esos movimientos en la ventana invernal. Sin embargo, el propio vestuario, con Iván Ania a la cabeza, quitaría de la cabeza cualquier ilusión, proviniera de la planta noble de El Arcángel o desde su grada. Aquel suicidio deportivo, acaecido entre febrero y marzo de este año, con la suma de un solo punto en ocho jornadas, dejó al Córdoba CF como una nave a la deriva que sí que logró entrar en la dársena del puerto pero a la que no consiguieron atracar y amarrar en condiciones.

Así, la temporada 2026-27 se presenta, al menos para una parte no pequeña de la afición, como la del momento de la verdad. El año en el que toca ya como enseñarse como uno de los serios candidatos a ocupar una de las primeras seis posiciones, lugar que lleva el Córdoba CF sin oler ya una década, desde que lo consiguiera aquel equipo comandado por José Luis Oltra y en el que jugaban futbolistas del nivel de Fidel Chaves, Florin Andone, Raúl de Tomás o Xisco Jiménez, entre otros.

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de sus goles en Anduva en 2016, en el triunfo que los metió en su último 'playoff'. / Córdoba

Una fórmula muy marcada en lo económico

La propiedad del Córdoba CF, ahora, se mantiene en su idea de proyecto deportivo. La inversión importante se realizó en la etapa más oscura, cuando era imposible que el club blanquiverde subsistiera por sí mismo en esos sótanos futbolísticos. Ahora encuentra respaldo económico con los derechos por TV de LaLiga, el pack publicitario que lleva como arrastre por ese escaparate, la respuesta de la ciudad en forma de abonos y entradas, sin olvidar a las empresas e instituciones de la propia ciudad y provincia.

Y esa idea del Córdoba CF se reitera en hacer proyectos sostenibles, es decir, que la inversión sea justamente lo que se ingresa. Así, el plantel volverá a tener un porcentaje no pequeño de jugadores que prometen y que llegan a El Arcángel como prospectos de buenos futbolistas y que Iván Ania deberá saber gestionar, tanto en rendimiento como en tiempo de competición. Pero también habrá hombres reconocibles por el buen aficionado cordobesista al fútbol.

No será nada fácil, aunque siempre se inicia la Liga con nombres que se dan como hechos en las primeras posiciones, lo que da lugar a más de una sorpresa desagradable. El Mallorca apunta a ser el club más rico de la categoría, tanto por las ayudas al descenso como por las ventas de sus mejores jugadores, lo que le convierte en el más claro favorito al ascenso, seguido del Girona y del Real Oviedo. A ellos hay que añadir al Almería, que se quedó a un gol de llegar a Primera, la UD Las Palmas, el Castellón o el Sporting de Gijón, entre otros. Así de inmenso será el reto que debe acometer el Córdoba CF si quiere pelear por llegar a Primera División, algo que ya lograron el Deportivo y el Málaga, compañeros de ascenso desde Primera RFEF, hace dos años.