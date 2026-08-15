El Córdoba CF, a por una nueva era: en busca de los primeros tres puntos ante el Burgos

Hora de la verdad. Atrás quedan las probaturas, las lecturas incompletas o las excusas. El verano, habitualmente, está para encontrar la mejor forma de encajar las piezas, aunque lo que toca ahora ya no entiende de eso: arranca la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion -algunos ya vienen bregando en ella desde el pasado viernes-, y aquí nada espera a nadie. Tampoco es una novedad eso para el Córdoba CF, que aborda su tercera campaña al hilo en la categoría con la sensación de que pudo haber dado algo más de sí en las otras dos que lleva a la espalda. La cuestión es que, desde ya, el balón empieza a repartir los puntos, y este domingo ante el Burgos en El Plantío (19.00 horas) sale a subasta la primera remesa de ellos.

El marco temporal no es el más alentador. En tierras burgalesas, sí, los de Iván Ania huirán por unas horas del sofocante calor cordobés para sellar un estreno que tendrá poco de definitivo. Faltan refuerzos, todavía no se han terminado de acoplar las caras nuevas e incluso no sería del todo sorpresivo si algún engranaje más del esquema opta por descolgarse de aquí al 1 de septiembre, último día oficial de la ventana de fichajes.

El caso es que la munición de fogueo se quedó en pretemporada y aquí el que no se cubra debidamente, puede llevarse un susto…

Un equipo totalmente nuevo

La preparatoria fue, dentro de la normalidad, relativamente concluyente. Un ligero salto defensivo, ciertas lagunas ofensivas, pero la sensación generalizada de que el renovado bloque cordobés, como poco, será competitivo… Un total de 14 incorporaciones presenta la plantilla para el estreno, repartidas entre todas las demarcaciones: Guilherme Fernandes en portería; Juan Gutiérrez, Egoitz Muñoz, Dani Tasende y Jacobo Martí -lesionado- en defensa; Diarra, Damián Cáceres, Eder García y Adnane Ghailan en mediocampo; más El Jebari -otro no disponible-, Ibai Sanz, Enol Rodríguez y la incorporación en propiedad de Bri en ataque.

A ellos se sumó de forma transitoria el banda Unai Sabroso, reclutado desde el Rayo Vallecano B, que pasará este curso cedido en un destino pujante de Primera RFEF como la Ponferradina. También se une, en clave opuesta, el punta sevillano Víctor Sánchez, de vuelta a El Arcángel -por el que no llegó ni a pasar- tras su SICUE particular en el Marbella.

En definitiva, prácticamente un equipo nuevo al completo para que Ania trate de sacarle todo el jugo en su cuarto ejercicio al frente del proyecto. Con alguna apuesta más de la esperada, eso sí, tendrá que jugar el asturiano, otro preparado para liderar un plantel cargado de inexperiencia pero, como insisten desde la entidad, aún más armado de ilusión.

Su garantía serán quizá los cuatro capitanes para este año: Carlos Albarrán, Isma Ruiz, Christian Carracedo y Álex Martín, junto a otros nombres importantes como Iker Álvarez o Rubén Alves.

Iván Ania, junto a sus pupilos en el entrenamiento del Córdoba CF del pasado martes en El Arcángel. / A.J. González

Las cartas sobre la mesa

Ya sea con unos ingredientes u otros, la receta sí es la misma: hacer todo lo posible para escapar con el botín en el bolsillo de la primera jornada. De dos triunfos, dos empates y dos reveses, uno en penaltis ante el Sevilla, llegan los blanquiverdes del verano, mientras que el Burgos aterriza con dos victorias, dos tablas y también una derrota.

Y es que en lo relativo a los de Sergio Francisco, encargado de coger el relevo de Luis Miguel Ramis en el banquillo albinegro, la cosa va igualmente de novedades. Este mismo sábado se hizo oficial la incorporación del meta Bruno Iribarne, como añadido a una lista de refuerzos en la que previamente se habían contado las altas de Javi Llabrés, Dadie, Oier Luengo, José Gragera, Ignasi Vilarrasa, Lencina y Álex Forés.

No obstante, también ha habido importantes bajas en El Plantío, con los adioses de piezas capitales del pasado ejercicio como Fer Niño, Iván Morante, Miguel Atienza, Florian Miguel o Iñigo Córdoba.

Además, para el cruce de este domingo no estarán disponibles el propio Luengo, que sufrió una fractura en un dedo del pie derecho durante uno de los duelos amistosos, ni tampoco el lateral Álex Lizancos, operado del menisco interno de la rodilla izquierda.

El primer once del curso

«El año pasado era muy difícil generarles, aunque les dominases. Este año, no es un equipo que esté tan junto. Puede que sean más vulnerables en lo defensivo, pero dependerá de nosotros», fue, por otra parte, la primera consigna que repartió el propio Iván Ania en la previa del cruce inaugural de la temporada, celebrada el pasado viernes.

Un aviso a navegantes, o quizá una posible hoja de ruta, para tratar de buscar las cosquillas a un cuadro burgalés que todavía anda igualmente tratando de ensamblar todas sus piezas.

Por ello, se prevé que el ovetense apueste por un once de máximas garantías. En portería, por ejemplo, se espera a Iker Álvarez, quien partiría con la baza de su continuidad para mantener el puesto. Por delante la dupla en el eje será Juan Gutiérrez-Rubén Alves, asentada en preparatoria, junto a Egoitz Muñoz y Tasende en los laterales.

Isma Ruiz se presenta como el eje del mediocampo, con Youssouf Diarra y Eder García como complementos más plausibles. Y arriba, habrá debate, pero todo apunta a que el tridente quedará formado por Bri y Carracedo en bandas y Enol Rodríguez como referencia.

Damián Cáceres, Víctor Sánchez, Tasende y Kevin Medina, durante un lance de un entrenamiento. / A.J. González